Fox promete independencia de Sky News para cerrar acuerdo con Sky

Twenty-First Century Fox , propiedad de Rupert Murdoch, dijo que se comprometerá a mantener Sky News en Reino Unido durante al menos cinco años y que establecerá un consejo independiente para el canal buscando asegurar la adquisición del operador de televisión de pago Sky .

El regulador británico de libre competencia dijo el mes pasado que el acuerdo de US$ 15,700 millones para que Fox compre el 61% de Sky que aún no posee debería ser bloqueado si no se encontraba una forma de evitar la influencia de Murdoch en la producción de noticias.

Fox cuestionó la evaluación del regulador y dijo que se basaba en una serie de errores legales y de contenido. No obstante, sostuvo que sus soluciones propuestas, basadas en poner un "cortafuegos" alrededor del canal de noticias, respondían directamente las preocupaciones de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

La CMA propuso en enero tres posibles soluciones para aliviar sus preocupaciones: aislar a Sky News de la influencia de Fox, escindir o desinvirtir en Sky News o directamente bloquear el acuerdo.

Las propuestas de Fox fueron hechas públicas por la CMA el lunes. Estas se deben presentar al secretario de Cultura, Matt Hancock, mediante un informe final antes del 1 de mayo.

La autoridad ha dicho que tomará una decisión sobre el acuerdo antes del 14 de junio.