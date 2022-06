El domingo desde Agro Rural se informó que su Comité Evaluador -para la compra de 73,529 toneladas de urea por S/ 348 millones- determinó que se otorgue la buena pro del proceso internacional (el segundo que se hizo tras ser declarado desierto el primero) a la compañía brasileña MF Fertilizantes la que proveerá el primer lote de 40,000 toneladas en 35 días.

En el comunicado oficial no se brindó más detalles respecto a la empresa que obtuvo la buena pro, ni el factor que determinó que fue la mejor opción para el país. No obstante, ¿quién es MF Fertilizantes ? De acuerdo a su portal web mffertilizantes.com se indica que es una empresa “que opera desde el 2006 en el mercado de fertilizantes”. También dice que “apoya en la distribución de fertilizantes a nivel mundial”.

Un detalle que llama la atención es que su CEO, Marcelo da Silva Goldschmidt, se presenta como “gerente general de MF Fertilizantes que actúa directamente en la adquisición y comercialización de fertilizantes”.

No registra ni presenta una marca de urea en su portal web o la marca con la que trabaja, ni especifica expresamente que produzca fertilizantes en alguna planta de Brasil. Tampoco menciona su último trabajo o la última venta o ventas efectuadas que puedan certificar su experiencia en la venta/comercialización de urea.

Esta situación llama la atención si se recuerda que en la última entrevista que concedió a Gestión el director ejecutivo de Agro Rural, Rogelio Huamaní, este mencionó que la intención del segundo proceso de compra de urea era adquirirla de manos de productores y no de intermediarios o brókers.

¿MF Fertilizantes es un bróker? Si se indaga en su portal web curiosamente en la parte de producción de fertilizantes se indica “Money Factor te ayuda a descargar flujo de caja, anticipando los créditos futuros de tu empresa, sin la burocracia de las líneas de crédito tradicionales que se ofrecen”.

Money Factor es una empresa de servicios financieros de Brasil cuyo director es el CEO de MF Fertilizantes Marcelo da Silva Goldschmidt e incluso el teléfono de contacto de Money Factor que es el (47) 33633854 es uno de los teléfonos de contacto que se lee en la página web de MF Fertilizantes (Ver imagen)

Money Factor

MF Fertilizantes

Federico Ramírez, experto y asesor del Comité de Fertilizantes de la SNI, explicó que llamó la atención que gané la buena pro para compra fertilizantes una empresa de Brasil, ya que en el mercado peruano no es un común comprar ni traer fertilizantes de este país.

“Lo común es traer urea de China, Rusia y Asia por los precios. Cuando estuve preguntando a los operadores del mercado sobre esta empresa, me indicaban que era una empresa desconocida . De la información de su portal web, denota que no es un productor de urea si no un bróker que -seguramente- representa a empresas productoras. Lo que puede ser factible”, comentó.

El experto recordó que muchas de las empresas productoras de fertilizantes no lo venden directamente porque se dedican -básicamente- a producir y delegan la comercialización de sus productos a un tercero. “ Lo curioso es que esta empresa tampoco indica claramente a qué empresas productoras representan en su portal web por transparencia ”, añadió.

-Las sombras del equipo de MF Fertilizantes-

Otro dato que se debería observar con especial atención es que el CEO de MF Fertilizantes Marcelo da Silva Goldschmidt tiene 12 procesos judiciales en su país la que están detalladas en este portal web: https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/298187296/marcelo-da-silva-goldschmidt. La mayoría de estos procesos son penales.

Ocurre lo mismo con el director de Finanzas, Christian Phillip Ribas Koren, quien registra dos procesos judiciales . Uno de ellos está referido a una indemnización por daño moral. Los procesos judiciales del director de Finanzas se detallen en este enlace: https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/101062193/christian-phillip-ribas-koren

La experiencia del director de Finanzas de MF Fertilizantes además -según se lee en el portal web de la empresa- se circunscribe a 10 años en finanzas. No especifica o añade como parte de su experiencia la comercialización o producción de fertilizantes.

-Las razones de Agro Rural-

¿Qué factores determinaron que MF Fertilizantes ganará la buena pro para la compra de 73,529 toneladas de urea por S/ 348 millones? Gestión conversó con Daniel Moscoso, especialista en contrataciones de Agro Rural y que formó parte del Comité Evaluador.

El funcionario explicó que si bien -como lo indicó el director de Agro Rural- la intención era comprar las casi 80,000 toneladas de urea a productores, “lastimosamente no se han presentado” al proceso de compra internacional.

“Esa era la intención, comprar a los productores internacionales, pero lastimosamente no se han presentando. En su gran mayoría, las empresas que se presentaron a la buena pro -y te lo digo como miembro del Comité- son stakeholders, es decir, aliados estratégicos de las empresas productoras. Intermediarios ”, precisó.

Añadió -igualmente- que desconoce la experiencia de la empresa brasileña ya que -como parte del Comité Evaluador- su función fue “calificar ofertas”.

“Esa pregunta (sobre la experiencia de MF Fertilizantes en comercialización de urea) se tendría que hacer a los representantes de la empresa. Nosotros como miembros del Comité Evaluador, nuestra función era calificar ofertas, no buscar experiencias . Porque si hubiera sido asi, obviamente el proceso no hubiera tenido este giro”, añadió.

Ante ello, ¿qué actores determinaron que MF Fertilizantes obtenga la buena pro?

Al respecto, el funcionario dijo que -de acuerdo a la entidad- las empresas que presentaron sus propuestas tenían que seguir pasos o fases preestablecidos. “Es decir si el primer paso no cumplía la empresa, esta no pasaba al segundo paso y si está tampoco cumplía la empresa que pasó, no pasaba al tercer paso y asi sucesivamente”, detalló.

1.- El primero de ellos -de acuerdo al DU 013-2022, que estableció la compra de fertilizantes- era que las empresas que participarán del proceso sean internacionales. “Los participantes tenían que ser una empresa internacional o una asociación internacional, que podría estar vinculada con empresas peruanas o españolas, etc. Estaba abierto al mercado”.

2.- El segundo paso o requisito es que cumpliera (las empresas postoras) con las especificaciones técnicas las que -en opinión del especialistas en contrataciones- eran “bastantes holgadas y abiertas”. Ello tras la experiencia del primero proceso, que fue declarado desierto.

Para el funcionario, el primer proceso -declarado desierto- sirvió como indagación de mercado ya que sirvió, valga la redundancia, para modificar las especificaciones técnicas.

“Cuando se hace una indagación de mercado y este proceso se declaro desierto. Lo que tengo que hacer como comité evaluador es reevaluar las especificaciones técnicas a fin de recoger las propuestas de mercado para que el proceso no se caiga otra vez. Tal es asi, que se recogieron las propuestas del mercado (en el segundo proceso) y se ampliaron inclusive las propias leyes aduaneras para importar urea que van de 45% a 46.66% (de concentración de nitrógeno total) ”, acotó.

3.- El tercer paso o fase es la propuesta de los postores que estaba referido a los incoterms (condiciones de venta). “Como entidad exigíamos una incoterms tipo CIF, es decir, puesto en puerto. Garantizando la calidad del producto”, aclaró.

En ese línea, a raíz del informe propalado por Willax -la noche del domingo- respecto a que hubo una propuesta más barata que la presentada por MF Fertilizantes (que cobra US$ 760 la tonelada puesto en puerto).

“Han existido noticias que se han propalado de, supuestamente, propuestas más beneficiosas para el Estado. En efecto había una propuesta de casi US$ 400 la tonelada, pero no se tenía la certeza de cuánto tiempo el producto de esta propuesta estaba en alta mar y en el tema de urea, hay que tener mucho cuidado con las propiedades de este producto, ya que se podría convertir en una especie de mazamorra si es que absorbe mucha humedad. Lo ideal es que llegue granulada, como granitos de tecnopor”, explicó.

Willax presentó un reporte en la que señala que uno de los postores que también participó del proceso -Global Investments Group- presentó una propuesta que cobra US$ 273 menos que MF Fertilizantes.

“Obviamente si voy a vender un producto de menor calidad o que no está dentro de los estándares señalados, voy a cobrar menos. Nosotros no vamos a darle urea de mala de calidad a los agricultores. Lo que se está comprando es urea de calidad, con un mínimo de 46% de concentración de nitrógen o”, añadió.

4.-El cuarto paso o fase es el ISO o certificado de calidad del país de origen, es decir, del productor de urea. El funcionario adelantó que el certificado de calidad presentado por MF Fertilizantes es de Rusia y/o Irán. Lo que implica que la urea que traerá esta intermediaria es de estos países.

“Ya que existe urea que está en alta mar que se ha comprado a inicios de año, que está dando vueltas hasta buscar un comprador, pero para ello su calidad se degradó. Eso lo que tenemos cautelar. Si es menor precio pero no asegura la calidad del producto. Otros países como La India que han comprado urea a US$ 650 la tonelada de un país aledaño. No lo estamos sumando los gastos de embarcación, que es donde se incrementan los costos”.

¿Cuánto va a cobrar MF Fertilizantes? US$ 760 la tonelada puesta en puerto.

-¿Hay certeza que traerá las primeras 40,000 toneladas de urea en 35 días?-

Daniel Moscoso, especialista en contrataciones de Agro Rural y que formó parte del Comité Evaluador, dijo que hay una carta enviada por MF Fertilizantes -con fecha del 12 de junio- en la que se compromete a traer el primer cargamento de 40,000 toneladas en 35 días (julio).

“Efectivamente, tenemos la carta (de compromiso) a raíz de que el propio director (de Agro Rural) dispuso -ni bien se realizó la adjudicación- que se comunique a la empresa MF Fertilizantes que tenía un plazo de 24 horas para que reafirme su intención de contratar con la entidad (es decir con Agro Rural) caso contrario se iba a contratar con el segundo postor que quedo apto, que fue la empresa Dreymoor”, explicó.

A reglón seguido, dijo que MF Fertilizante -dentro del plazo- reafirmó su intención de contratar con Agro Rural. “En la carta enviada se ratifican en todos los extremos a cumplir con la oferta presentada y los plazos establecidos. Conforme está su oferta”.

Respecto a los procesos judiciales en las que está inmerso el CEO de MF Fertilizantes en Brasil -descritas líneas arriba- el representante de Agro Rural dijo “desconocerlos” ya que únicamente evaluaron ofertas.

“Desconozco de los procesos judiciales que pueda tener la persona ya que como miembros del Comité Evaluador, nuestra función no es verificar que persona tiene o no un proceso de índole criminal a nivel internacional u otro tipo de proceso, porque no es nuestra función. La Comisión se formó para evaluar ofertas y sobre las especificaciones técnicas, se han evaluado ofertas”, manifestó.

