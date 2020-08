En el primer semestre del año, las exportaciones de frutas marcaron US$ 1,609 millones y las de cereales, US$ 101 millones, sumando ambos US$ 1,710 millones, según informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Las ventas de frutas durante el primer semestre 2020 registraron un crecimiento de 9.2%, y las de cereales en 24.5%, respectivamente, respecto a similar período de 2019.

Pese a ello, las exportaciones agrarias totalizaron US$ 3,037 millones, cifra 2.5% menor a lo registrado en similar periodo de 2019, por la disminución de las exportaciones agrarias de productos tradicionales.

-Frutas-

En cuanto a exportaciones de frutas, los productos estrella entre enero y junio fueron las uvas frescas con US$ 442 millones (aumento de 24%); mangos frescos, con US$ 223 millones (+22%); mango congelado, con US$ 101 millones (+51%); y paltas frescas, con US$ 490 millones (+2.2%).

Se destaca además en ese período una creciente demanda internacional por diversos cítricos en medio de la coyuntura mundial del COVID-19, por sus propiedades para mejorar el sistema inmunológico de las personas, lo cual ha impulsado positivamente las exportaciones.

El Minagri resalta el desempeño de cítricos como la mandarina con US$ 39 millones (crecimiento de 35%); clementinas, con US$ 11 millones (+51%); tangelo, con US$ 4.3 millones (+32%); naranja fresca, con US$ 2.1 millones (+214%); limón Tahití, con US$ 6.3 millones (+36%); y demás cítricos, que sumaron US$ 37 millones (+58%). La mayoría de los productos citados se encuentran en fase alta de cosechas.

-Cereales-

En cuanto a las exportaciones de cereales en el primer semestre, destacan las mayores colocaciones de arroz pilado y quinua, que incidieron en las cifras de crecimiento de este grupo de productos.

En el caso de arroz, las ventas superaron los US$ 28 millones en el primer semestre, cifra tres veces mayor a lo registrado en similar periodo de 2019, con Colombia como el principal país destino.

Mientras, las exportaciones de quinua alcanzaron los US$ 61 millones, cifra superior en 1.9% con relación a lo registrado en el primer semestre del año pasado. Con este resultado, el Perú continúa liderando las ventas mundiales de este cereal, superando lo registrado por Bolivia (US$ 45 millones entre enero-junio 2020).