Las exportaciones de café peruano repuntaron en el 2024, superando los niveles de 2023 y retomando cifras cercanas a los años anteriores. Las exportaciones de café lograron cifras históricas. Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri ). el año pasado los envíos de café y sus variedades superaron más del 30% en comparación a lo registrado en el año previo.

Hace unos días, el portal Fresh Fruit, reportó que el valor de los envíos de café en grano cerraron el año creciendo 36%, alcanzando los US$ 1,127 millones, mientras que el volumen exportado aumentó un 23%.

Esto fue sostenido con un incremento de 10% en el precio promedio del café, que pasó de US$ 4.00 por kilogramo en 2023 a US$ 4.41 en 2024. Este aumento fue aún más evidente durante los últimos cuatro meses del año, cuando los precios se mantuvieron por encima de los US$ 5.00 por kilogramo.

En cuanto a volúmenes exportados, se destacaron los meses de agosto y septiembre con la exportación de 40,931 toneladas y 38,599 toneladas, respectivamente.

Midagri destacó que el país cuenta con diversas variedades de café, siendo las principales, Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache, Geisha, entre otras.

El café es el primer producto agrícola tradicional de exportación y es fuente de empleo (directo e indirecto) para más de dos millones de personas en toda la cadena agro productiva.

El café se produce en 16 regiones, siendo los principales productores: San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco. A nivel nacional, al año 2023 se tiene una superficie de 427,000 hectáreas.





Principales mercados

Los despachos de café peruano llegaron a 57 países durante el 2024, entre los cuales Estados Unidos se consolidó como el principal destino.

Solo en Estados Unidos se concentró el 28% del total exportado con 68,520 toneladas por un valor de US$ 315.7 millones. Esto representó un incremento del 21% en volumen y 38% en valor respecto al año anterior, mientras que el precio promedio aumentó un 14% a US$ 4.61 por kilogramo.

En segundo lugar estuvo Alemania, que importó 46,014 toneladas (21% más que en 2023) por un valor de US$218.8 millones (+44%), con un precio promedio de US$ 4.76 por kilogramo.

En tanto, Bélgica se posicionó como el tercer destino al comprar 27,568 toneladas (+46%) de café peruano por US$122.6 millones (+56%), con un precio promedio de US$ 4.45 por kilogramo.

El año pasado se tuvieron más de 230 exportadores peruanos, entre los cuales destacó Perales Huancaruna S.A.C., con una participación del 15%, mejorando su posición frente al 13% registrado en 2023. Le siguieron Olam Agro Perú S.A.C. (11%) y Comercio Amazonía S.A. (7%).

También te puede interesar:

1) Los seis productos estrella de exportación del 2024

2) Perú escala en mercado mundial del cacao, ¿alza de precios endulzará envíos de 2025?

3) Precios del café suben a su nivel más alto desde 1997