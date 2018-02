Exportaciones de alimentos peruanos a países árabes crecieron 25%

Las exportaciones de alimentos peruanos a 22 países de la Liga Árabe ascendieron a US$ 33,2 millones en el 2017, representado así un crecimiento del orden del 25% respecto al año 2016, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima .

"En el año de análisis, los alimentos de mayor exportación fueron: la granada fresca (51%), quinua en grano (57%), merluza congelada (268%) y langostino congelado (421%), lo que demuestra que el mercado árabe presenta una alta demanda por productos del sector agro y pesca", manifestó Carlos García, gerente del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la CCL.

En el 2017, las exportaciones de granada fresca a países árabes sumaron US$ 5,1 millones, la quinua en grano registró US$ 1,5 millones; mientras la merluza y el langostino congelado sumaron US$ 2,1 y US$ 2 millones, respectivamente.

El principal destino de estos productos peruanos es Emiratos Árabes Unidos (21%), seguido de Arabia Saudita (20%), Marruecos (15%) y Argelia (11%).

Hay que considerar que en los últimos cinco años los envíos de alimentos peruanos a la Liga Árabe han crecido en promedio 9%, siendo la granada fresca la que registró un mayor crecimiento promedio anual del 15%. En tanto, la merluza congelada fue el producto hidrobiológico de mayor expansión registrando un avance de 6% en el periodo de análisis.

"Estos sectores deben ser aprovechados por el Perú para así consolidar las exportaciones de frutas y productos hidrobiológicos en los países árabes, principalmente este último enfocado a la merluza y langostinos que tienen una gran oferta con una alta gama de productos en sus diferentes presentaciones (enlatados, congelados y acuícolas)", anotó García Jerí.