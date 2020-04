El día de ayer el gobierno anuncio un decreto de urgencia que permitirá a las empresas otorgar licencias sin goce de haber, es decir descansos no remunerados, a sus trabajadores, hasta un plazo de 30 días luego de que termine el estado de emergencia de salud, el 9 de julio.

Esta decisión fue tomada con la intención de reducir la carga remunerativa que enfrentan las empresas y así garantizar que se mantengan a flote, garantizando que miles de trabajadores tengan un centro de trabajo al cual regresar.

Y pese a que muchos expertos laboralistas comentan que esta medida era un respiro necesario para las empresas y abría una nueva opción que los empleadores podrán utilizar para reducir costos, también consideran que tiene algunas fallas.

Cesar Puntriano, socio del estudio Muñiz, lo resume señalando que esta medida solo es “parcialmente correcta”.

Duración de la licencia

En la ley actual, la licencia sin goce se puede otorgar hasta 90 días”, menciona, indicando que normalmente, si una empresa otorgará una licencia sin goce el día de hoy, esta debería durar hasta el 14 de julio. En ese sentido, el gobierno está “recortando el plazo de la licencia sin goce”, lo cual considera puede ser negativo.

De acuerdo a Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, se debería prorrogar la vigencia de la permisión de licencias sin goce “para las empresas más afectadas y que no puedan operar”, como restaurantes y cines.

Calificación

Por otro lado, Puntriano señala que aún no se sabe si el Ministerio exigirá de las empresas los mismos requisitos que siempre exige para otorgar licencias sin goce de haber.

“Usualmente piden que el empleador haya utilizado todas las medidas menos gravosas para poder recurrir a la licencia sin goce”, señala Puntriano, haciendo referencia a las vacaciones otorgadas unilateralmente.

“No se deberían exigir estas medidas previas”, señala Puntriano, comentando que la situación actual debe crear criterios distintos por parte de la administración laboral para salvar a las empresas.

Germán Lora, socio del estudio Damma, considera que “ante esta situación especial deberá haber un nuevo procedimiento por parte del ministerio, el cual no pida la utilización de medidas menos gravosas”.

Adicionalmente, Toyama señala que “ la calificación por parte del ministerio debe ser rápida”, para así poder evitar sobrecostos a las empresas y, consecuentemente, a los trabajadores.

Subsidio de trabajadores sin licencia

Por otro lado, el gobierno ha anunciado que se facultará a los trabajadores que sean otorgados licencia sin goce de haber a retirar su CTS y AFP para poder financiarse en los meses que no tengan sueldos.

Al respecto, Toyama comenta que es el Estado quien debió pagarle a los trabajadores y no los trabajadores quienes deberían estar utilizando sus propios ahorros.

Indica que en las legislaciones comparadas es el gobierno el cual está apoyando a los trabajadores que no están recibiendo ingresos y que el Perú debería hacer lo mismo.

Al respecto, Puntriano opina igual. Señala que, de utilizar su CTS, los trabajadores quedarán desprotegidos en caso de un futuro despido, por lo que “el Estado debió poner el hombro” y asumir el pago a los trabajadores con la finalidad de no desprotegerlos a largo plazo.

Lora, sin embargo, opina que el Estado no puede cubrir estos costos, indicando que el gobierno ya está haciendo todo lo posible al pagar S/750 a trabajadores de microempresas que hayan sido otorgados licencia sin goce de haber.

“No hay otra alternativa”, comenta, indicando que lo que realmente demuestra esta situación es que “el sistema de de protección contra el desempleo en el Perú es muy malo”.

Los trabajadores en grupos de riesgo

Toyama además señala que no se ha dicho nada con relación a los trabajadores en grupos de riesgo que fueron otorgados licencias con goce de haber.

Cree conveniente que se cree una legislación especial para ellos que les permita volver a trabajar excepcionalmente, según su sector, con el fin de evitar que muchos simplemente sean otorgados licencias sin goce.

Lora recuerda a los empleadores que esta medida es “solo una opción más” y no es la que deberían estar usando todos, sino solo cuando realmente no se podrá seguir operando de no usarse.

Las suspensiones ya iniciadas

Puntriano comenta que no se ha dicho nada acerca de las suspensiones perfectas (licencias sin goce de haber) que ya se han dado en el estado de emergencia, de las cuales hay algunas.

En ese sentido, cree apropiado que el gobierno declare la validez de las ya efectuadas, con el fin de garantizar la continuidad del empleo en muchas compañías.