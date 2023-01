Hubo mejoras en la percepción de la economía, del sector y de la situación de la empresa a tres meses, así como en todas las expectativas a 12 meses. En particular, las perspectivas de los empresarios sobre la economía a 12 meses salió del rango pesimista luego de nueve meses.

En noviembre solo eran tres indicadores (de un total de 12) de expectativas empresariales los que estaban en el tramo optimista (mayor a 50 puntos), mientras que ahora suben a seis.

No obstante, la mayoría de los indicadores de situación actual -no expectativas- se deterioró, en especial el nivel de ventas, producción y días de inventarios no deseados.

Para el economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea, la mejora en los indicadores habría respondido a la vacancia de Pedro Castillo, opinión que se alinea con el análisis de Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult.

“La primera lectura indica que, luego de pasar de una administración (gobierno de Castillo) que era muy mala, a otra que no es confrontacional, con un gabinete mucho mejor en comparación, y que tiende a comunicar y rendir cuentas, se tiene una perspectiva algo más favorable, sobre todo a 12 meses. El país estaba prácticamente paralizado con Castillo”, afirmó Perea

El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, coincide y señala el vínculo entre la mejora en las expectativas y la nueva administración.

“Se ha salido de un contexto en donde el tono era antimercado y que deterioraba el ámbito institucional, y donde no había certeza para las empresas. Si bien un cambio de gobierno trae cierta incertidumbre, ahora se ha tratado (desde el nuevo Gobierno) de dejar de lado las señales agresivas e ir por una mejora de la meritocracia en la elección de las autoridades, ello en favor de las expectativas privadas”, indicó.

Zona sur se deprime

Sin embargo, si se observa la encuesta a nivel regional, las empresas de la zona sur tuvieron un deterioro en todos sus indicadores de situación actual (nivel de ventas, producción, demanda, situación actual, entre otros), mientras que en nueve de los 12 indicadores de expectativas se deterioraron en diciembre.

En las regiones del sur, seis indicadores de expectativas estuvieron en el tramo negativo en el último mes del año, que son los de economía, sector, situación de la empresa, demanda de sus productos, contratación de personal, e inversión a tres meses. En noviembre solo eran dos (el de la economía a tres y 12 meses).

En contraste, en la zona norte, todos lo indicadores (expectativas y situación actual) mejoraron en diciembre.

Perea mencionó que es posible que en la zona sur las expectativas hayan estado “contaminadas” por el entorno más agudo de convulsión social, mientras que en el norte, con este factor menos acentuado, se reflejó más la salida de Castillo.

“En la zona norte (las expectativas) han mejorado, mientras que la parte sur ha tenido más bien un comportamiento negativo en sus expectativas. El elemento exógeno que podría estar detrás es el marco de protestas que muchas veces se tornaron violentas y con vandalismo, los cuales estuvieron más concentrados en la zona centro y sur”, dijo.

Tuesta coincidió en que lo anterior se explica por la mayor intensidad de las protestas en la parte sur del país.

“La zona sur del país concentra la mayor parte de inversiones mineras, que es sensible al clima de protestas sociales. La zona norte recepcionó o ponderó más la salida de Castillo, y ha tenido un comportamiento más controlado en las protestas, por lo que las firmas posiblemente lo han considerado como un efecto muy transitorio a diferencia del sur”, aseveró.

Del mismo, modo el economista Gonzalo Llosa enfatizó la mayor intensidad de la convulsión social en la zona sur como un factor que explica los resultados.

“Luego del golpe de estado fallido de Castillo, su detención y destitución, las protestas sociales han sido más intensas y duraderas en los departamentos del sur, mientras que en el norte fue más acotado. Es difícil asociar la mejora de las expectativas en el norte únicamente a la salida de Castillo. pues la entrada de Dina Boluarte se dio en un contexto de mucha incertidumbre; es un gobierno de transición sin una bancada en el Congreso”, anotó.

Análisis por sector

Más del 50% de las empresas encuestadas por el BCR en los sectores de servicios, manufactura, minería e hidrocarburos y comercio considera que los conflictos sociales registrados en diciembre tendrían un impacto “muy significativo” sobre sus ventas.

Para Perea esto último se puede traducir en una cifra menor de crecimiento en diciembre. Tuesta, por su parte, señaló que lo sucedido en ese mes tendría un impacto marginal en los resultados del 2022, pero que forma parte de una consecución de efectos negativos por conflictos sociales que, como un todo, sí habría sido relevante en la cifra anual de PBI.

“Si se miran los números que ha soltado el MEF como el total de pérdidas que se han realizado durante los 10 días más álgidos de las protestas (S/ 1,000 millones), es equivalente a un punto del PBI de diciembre. Va a afectar al resultado económico del mes y las empresas lo perciben”, señaló el economista de BBVA Research.

En el análisis por sectores, los resultados de expectativas empresariales de corto plazo (tres meses) para demanda, inversión y empleo tuvieron un deterioro o se mantuvieron neutrales en las empresas de manufactura, construcción, comercio (este rubro subió solo para empleo) y servicios.

Casi todos los indicadores sectoriales de corto plazo están en el tramo pesimista o neutral (solo el de demanda por sus productos a tres meses de comercio y servicios está en el rango positivo).

“Manufactura y construcción están más vinculados con elementos de demanda interna que están perdiendo impulso con una inversión y consumo que se ralentiza, en un entorno de costos de financiación más elevados. Por otro lado, en cuanto a servicios, que se mantuvo neutral por el lado de demanda, hay que esperar a ver la siguiente encuesta, pues este sector engloba a turismo, actividad golpeada en esta coyuntura”, afirmó Perea.

En cuanto a la visión de más largo plazo (12 meses), el segmento de minería e hidrocarburos se deterioró para inversión y empleo en el último mes del año. A estos se agrega el de la economía a 12 meses, siendo los únicos tres indicadores de largo plazo en tramo pesimista.. No obstante, para los demás rubros se tuvo una perspectiva optimista.

Perspectiva

Para el economista de BBVA Research habría cautela en las firmas hacia adelante, teniendo en cuenta que los riesgos de convulsión social son latentes (las protestas y bloqueos se reactivaron en enero), y el nuevo escenario electoral.

“Seguramente veamos una situación expectante de las empresas, si para convulsión social es posible ver una mejora; pero por ahora vemos una consecución de estos eventos. Este rebote en las expectativas que tuvimos en diciembre, por salida de la administración de Castillo, es probable que no se repita en la siguiente encuesta. Hoy la visión de las empresas también está sujeta a cómo evolucione las tensiones políticas. Las elecciones pueden pesar sobre las expectativas, pero no en el corto plazo, sino cuando empiecen a perfilarse las encuestas sobre quien podría ganar”, dijo.

Tuesta espera que la confianza empresarial, referida a expectativas a tres meses, se mantenga en tramo pesimista el resto del año, aunque atada al panorama electoral y a qué candidatos se presenten.

