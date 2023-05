Un reportaje de Cuarto Poder dio conocer que la alta dirección de EsSalud adquirió una camioneta del año Toyota Land Cruiser Prado, cuyo precio es de S/ 229,000. Se indicó que se trata de un sofisticado vehículo que fue entregado al seguro social hace apenas 2 semanas. Posee asientos de cuero, nevera incorporada, sistemas automáticos, configuraciones de los asientos, pantalla multimedios, sistemas sofisticados de enfriamiento y calefacción independientes.

Al respecto, Arturo Orellana, presidente ejecutivo de Essalud, comentó que si bien sabía que se estaban comprando vehículos para reposición, “no tenía el detalle de cuánto cuestan”.

“He analizado y es algo que también me vengo a enterar tras el reportaje, todas las características (...) Lo que yo sabía es que se estaban comprando vehículos en reposición. Tenemos en curso 99 ambulancias, para poder comprar tenemos 12 minivan para el servicio de Padomi, automóviles y también teníamos tres vehículos para la alta dirección: dos autos y una camioneta. Pero no tenía el detalle de cuánto cuestan. (Todo esto se da) dentro de este marco de adquisición y modernización de la flota automotor”, señaló en Canal N.

Orellana agregó que se van a revisar los procesos y de existir alguien responsable de haber realizado un acto irregular y que no vaya acorde a los requerimientos y objetivos de la gestión, se le pedirán informes. “Y si existe una sanción, se emitirá una sanción”, dijo.

El proceso de compra

El presidente de Essalud contó que el requerimiento de la lujosa camioneta proviene de Control Patrimonial, área usuaria que depende de Logística. Recordó que en mayo del 2022 se realizaron las especificaciones técnicas, los estudios de mercado, es decir, durante otra gestión (Orellana asumió el cargo en noviembre del 2022).

Sin embargo, la buena pro se dio el 7 de febrero de este año. “En el mes de mayo se hizo el requerimiento, las especificaciones técnicas. Yo como presidente ejecutivo no puedo frenar todo el proceso, ya la adjudicación que se hizo en ese momento”, anotó.

Orellana dijo que ya se trata de un bien solicitado y pagado. Además, confirmó que esa camioneta se pone a la disposición de la alta dirección.

“Yo soy el presidente ejecutivo, pero lo puede usar cualquiera de los gerentes centrales que lo necesiten (son 13 gerencias centrales). Fundamentalmente para los viajes a provincias, donde se tiene que dar la garantía y seguridad del caso”, puntualizó.

Señaló que “hay más de mil procesos de licitación y una serie de compras en curso”.

La camioneta: Orellana dice que todavía no se ha dado la entrega oficial a la alta dirección. “Es un vehículo que está estacionado, siguió su proceso de licitación, de compra”, dijo.

