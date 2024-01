- ¿Qué lecciones le deja el 2023 con respecto a la economía peruana?

El 2023 fue complicado porque las expectativas empresariales quedaron deprimidas en un nivel que no estuvieron antes y eso impacta a la inversión, por eso no hay empleo de calidad. Esto empezó desde el 2021 cuando elegimos a Pedro Castillo (como presidente). Antes tuvimos a mandatarios que no entusiasmaban a los empresarios, pero las cosas caminaban. Castillo lapidó las expectativas y el año pasado fue palpable.

Otra lección, es que después de todo los problemas, debido a que estamos afectados y no crecemos como se debería, la economía peruana es resiliente y ha soportado grandes embates porque la caída pudo ser mucho mayor. Ningún otro país hubiera podido bandear tantos problemas.

- ¿Y por qué cree que con la presidenta Dina Boluarte las expectativas empresariales siguen “deprimidas”?

El gobierno de Dina (Boluarte) no es que desincentive la inversión, sino que no genera entusiasmo entre los inversionistas. Son muchas cosas, en parte empezó muy mal con el ánimo de quedarse hasta el 2026 cuando todos decían que lo mejor era que debería irse antes, pero ni ella ni los congresistas quisieron salir.

Además, concuerdo con las opiniones de otros analistas, porque la situación actual de las expectativas “deprimidas” va a seguir hasta el 2026 cuando Dina termine su mandato, pero también va a depender a quién elijamos.

- ¿Qué se espera para este 2024?

Espero mejores noticias de las que se pueden prever en enero de este año. La situación del mundo no es la de antes, China viene creciendo a tasas cada vez menores. La buena noticia es que la economía norteamericana, al parecer, ha logrado este aterrizaje suave y que las tasas de interés de la Fed van a comenzar a descender, pero el sector externo no nos ayuda este 2024. Mi esperanza es que los empresarios sigan invirtiendo a pesar de los problemas que enfrentan.

- ¿El peso de los factores externo podría frenar el crecimiento económico peruano?

La mitad del crecimiento peruano se explica por factores externos. El precio de los metales sigue alto, pero no se espera que crezca mucho más y, además, en China, la expectativa de crecimiento es cada vez menores. Impulso externo no vamos a tener. Por el lado interno, no veo a los empresarios muy entusiasmados, entonces, pueden invertir poco.

- El BCRP y MEF proyectan un crecimiento del PBI de 3% para este 2024, ¿es creíble debido a que otras entidades presentaron estimaciones muy por debajo?

Esas proyecciones (del MEF y BCRP) más que un pronóstico es una plegaria . La economía peruana viene creciendo a un nivel plano. Eso quiere decir estadísticamente en el 2024 va a crecer 1.5% a diferencia del año pasado que cayó por las protestas y eventos climáticos.

- ¿Y por qué no pensar que sí se puede llegar al 3% si hay un “rebote” y, probablemente, un mejor escenario?

El BCRP, en julio del año pasado, hizo unos cálculos del crecimiento potencial del Perú si se usan a plenitud todos los recursos y lo situó en 2.3%, entonces, para que la economía peruana crezca a 3% se tendría que hacer más allá de lo que podemos. Por eso, no veo que pueda ser 3%, y un 2% (que estiman los bancos) es un pronóstico optimista, pero serio y alcanzable.

El problema no es las proyecciones del BCRP, sino las del MEF, que también dice 3%. El déficit fiscal se construye con esta premisa y como no llegaremos a ese 3%, entonces, la recaudación no será la pronosticada, por lo tanto, tu déficit fiscal será mayor al que se tiene previsto para este año (2% del PBI) y luego te incentiva hacer esta “jugarreta” de adelanto de utilidades del Banco de la Nación.

Enzo Defilippi, exviceministro de Economía, en entrevista con Gestión.

- ¿Qué acciones debe tomar este Gobierno para impulsar la economía?

La reducción de las tramitologías que son muy excesivas, también los temas de restricciones laborales restrictivas.

Además, si es que algo puede hacer el Gobierno es pensar en inspirar confianza al sector privado para que se sienta seguro de invertir y eso pasa por si es un tema de cambio de gabinete.

- ¿Y eso debería incluir al ministro Alex Contreras?

El Perú le debe bastante al ministro Contreras, porque aceptó un cargo en un momento muy difícil, pero está muy golpeado y las cifras no lo acompañaron. Ahorita está totalmente debilitado después que supo que la presidenta se reunió con sus posibles sucesores (Luis Carranza y José Arista).

Pero no solo se requiere una recomposición del MEF sino del gabinete ministerial con una orientación a la reactivación económica .

- ¿Qué perfil debería tener si buscan a otro ministro de Economía?

Si hacen ese cambio, en lo que corresponde al MEF, debería ser por una figura que inspire confianza y que sea muy fuerte el lado técnico. Sería un golpe de timón con respecto al ministro Contreras. Además, debe tener muy buenas relaciones con el sector privado y lo más importante es que tenga el peso en el gabinete.

- ¿Qué medidas le hacen daño al Perú?

En esto concuerdo con Hugo Perea (economista jefe del BBVA Research) que se debería revocarse algunas medidas de Pedro Castillo, como la Agenda 19 y las restricciones a la tercerización laboral y, sobre todo, se debería enfrentar a la politiquería y populismo del alcalde de Lima (Rafael López-Aliaga), quien con argumentos absurdos quiere presentarse como defensor de los pobres.

Con los últimos eventos de Rafael López-Aliaga, alcalde de Lima, con Rutas de Lima y Línea 2 del Metro de Lima, ¿ahuyentan a las inversiones?

El alcalde se enfrenta a Rutas de Lima y eso le va a costar miles de millones al Perú que lo podemos a usar para el bien de los peruanos y ahora lo de la Línea 2 del Metro de Lima, es absurdo.

Lo que pretende el alcalde es que, para evitar el cierre temporal de vías, la Estación central se diseñe de otra manera para siempre. Eso atenta contra la confianza de invertir en el Perú. López-Aliaga está haciendo su campaña, quiere ser el “Bolsonaro peruano”, y está desesperado por llegar a ser presidente.

- El alcalde de Lima insiste con su rechazo al alza de peaje, ¿puede hacer algo?

El alcalde no tiene vela en este entierro. La decisión se tomó cuando se firmó el contrato de concesión y le faculta al concesionario de aumentar la tarifa de peaje si se producen hechos. Además, hay una cláusula que dice sobre la inflación y si es así hay un incremento (en el peaje) que no tienes que pedirle permiso a nadie. El enemigo de la inversión es el populismo y eso puedo venir por la izquierda o derecha. El Perú no se merece políticos populistas.

- ¿Qué debería realizarse para impulsar el Plan Nacional de Infraestructura?

El Perú está lleno de planes, algunos están más actualizados que otro. El Plan Nacional de Infraestructura lo que tiene que tener es una articulación con un plan nacional de concesiones, pero ningún plan funcionará con las expectativas empresariales (pesimistas).

¿Qué pasa si tienes un estupendo proyecto y lo sacas al mercado ahora cuando no hay interés del sector privado? Entonces, te van a pedir más para invertir y eso implica mayores tarifas. Lima necesita mucha inversión en infraestructura.

Reformas en el Perú

- ¿Qué reformas se necesita en el Perú?

Las reformas requieren capacidad política y este Gobierno camina en modo supervivencia y no creo que lo vaya a realizar. Sin embargo, hay dos tipos de reformas que se pueden ir trabajando: uno es lo laboral y otra reforma del Estado de procedimientos y de profesionalización.

En cuanto a lo laboral, la orientación de la reforma debe ser hacia la flexibilización, todas las reformas que vemos son rígidas.

- Ud, fue uno de los que defendió la “Ley Pulpín”, que salió en diciembre 2014, pero al mes se derogó, ¿se debería replicar una medida similar?

Terminó por temas políticos. Decían que era una mala idea y mal estructurada (porque la norma no registraba algunos beneficios laborales para los jóvenes). En realidad, era una buena idea, estaba bien estructurada y la podíamos pagar. ¿Qué pasó? Van 10 años y los jóvenes siguen subempleados y subentrenados. Era una ley que iba a incrementar la empleabilidad.

Por supuesto (que se debería replicar la ley), pero dudo mucho que alguien la quiera tocar porque es un tema políticamente sensible y definitivamente ese Gobierno que es tan débil políticamente no lo van a querer hacer.

Sueldo mínimo

- ¿Se debería evaluar este año un aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV)?

El problema del sueldo mínimo es que tiene un solo nivel para todo el Perú cuando una cosa es Lima y otra es provincia, entonces, desincentivas al empleo adecuado fuera de Lima.

- ¿Se debería plantear un sueldo mínimo focalizado por regiones?

Así es, debería ser por regiones. Si en una región te cuesta más vivir que en otra, entonces, en ese lugar el sueldo mínimo debería ser mayor. No es lo mismo vivir en Lima que en Puno.

