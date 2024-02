¿Cómo logra el balance entre su vida personal y laboral?

La base de mi vida son mi esposa y mis hijos. Cuando vives fuera, por mi experiencia internacional, siempre estás gestionando con tu familia directa. No hay mamá, suegra, hermanos, y los amigos son del mundo. Con Yoli (esposa), Gianfranco y Fabricio (hijos) hemos vivido más de 15 años fuera, tanto así que mi hijo menor nació en Venezuela.

¿De qué forma definiría lo que representan ellos para usted?

Son mi soporte. Cuando me preguntan por qué hablo tanto de Yoli y los chicos es porque mi vida se ha basado mucho en los cuatro.

¿Fue complejo convencer a su esposa de acompañarlo en sus constantes viajes?

Hay un espíritu muy emprendedor en mí, pero eso demanda pedirle a mi esposa irnos de un lado a otro (viajes fuera del país). Ella siempre me decía “vámonos juntos”. Eso nos ha hecho más fuertes como familia y pareja. Me casé a los 32 años, Gianfranco tiene 29 y Francisco 25. Acabo de cumplir 30 años de casado con Yoli y lo celebramos, siempre celebramos la vida.

¿Walter Tapia es muy distinto en el trabajo que como es en casa?

Siempre he sido “chancón”, muy dedicado. A mi trabajo le doy el 100% y trato, en lo posible, de ser cercano a mi equipo, de tener apertura con ellos. Estoy rodeado de buenos profesionales y buenas personas.

¿Cómo actúa en momentos de enojo en el entorno laboral?

Cuando me molesto es porque a veces las cosas no se dan. Me molesto con la situación, no con las personas.

¿Qué es lo que más le molesta?

Cuando hay falta de valores o las cosas no son correctas. Siempre estoy escuchando a mi equipo, busco decir la verdad y ganar confianza, no impongo.

¿A qué hora arranca su día?

En ISM empezamos a las 7:00 a.m. y si te muestro mi agenda estoy aquí hasta las 7:00 p.m. No digo que esté bien, pero me gusta lo que hago, me divierte y creo que estoy en una edad en la que creo que puedo dejar legado. Es un momento importante de mi vida para enseñar, formar, acompañar, aprender y agradecer.

¿Cómo cree que lo percibe su equipo?

Saben que soy una buena persona. Ser persona es más importante, profesionales podemos ser todos. Cualquiera de mi equipo es tan profesional como yo.

¿Recuerda cómo inició su vida laboral?

Mi primer puesto fue Auxiliar de Cuentas Corrientes en AeroPerú. Tengo 41 años de carrera ininterrumpidos, mi papá también trabajó toda su vida y ese es un legado que tengo de él.

¿Qué le diría a su yo de joven?

“Baja un cambio”, como diría un amigo argentino. Solían decirme el correcaminos porque todo el día paraba acelerado. No me arrepiento, pero siempre hay que bajar un poco. Soy intenso en lo que hago porque todo es con mucha pasión.

¿Cuáles son sus hobbies?

Me gusta mucho leer. Ahorita tengo tres libros en el maletín que estoy leyendo en simultáneo: El coraje de no agradar, El arte de hacer acontecer y El poder de lo simple. Quisiera tener más tiempo para la lectura.

¿Cuál es su deporte favorito?

El fútbol, fui preseleccionado de Perú de Futsal en el año 1985. He sido campeón interclubes y ahora juego para el Centro Naval. Con mis hijos también realizo un poco de entrenamiento funcional.

¿Disfruta del reunirse con amigos?

A Yoli y a mí nos encanta encontrarnos con otros amigos que no vemos hace muchos años. A veces uno da la vuelta y ya no hay mamá o papá, pero sí hay un amigo que vive lo mismo que tú y está ahí, te recibe y se vuelve tu familia.

Hoja de vida

Nombre y cargo: Walter Tapia Stumpf, gerente general de Industrias San Miguel (ISM)

Edad: 63 años

Carrera: Licenciado en Administración de Empresas y máster en Dirección Estratégica

Estudios: Pontificia Universidad Católica del Perú

