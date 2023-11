En su último informe de estados financieros, Volcan Compañía Minera S.A.A. reportó que sus inversiones totales disminuyeron en el tercer trimestre del 2023 en 29.8% frente al mismo periodo en 2022, al pasar de US$ 64.2 millones a US$ 45 millones para este año. Según indicó la compañía, esta medida responde a la priorización de inversiones en las unidades operativas para preservar la liquidez en medio de un entorno desafiante para los precios de los metales.

Las inversiones de las unidades operativas disminuyeron 31.1%, al pasar de US$ 61 millones en el tercer trimestre del 2022 a US$ 42 millones en el mismo periodo de este año. Asimismo, la empresa detalló que las inversiones de crecimiento relacionadas con el proyecto Romina ascendieron a US$ 2.7 millones entre julio y setiembre.

En el consolidado del año estudiado (enero-septiembre), las inversiones totales disminuyeron un 24.6% (de US$ 164.6 millones a US$ 124 millones). Volcan explicó que este resultado se debe principalmente a la reducción de las inversiones en plantas y presas de estériles, infraestructuras eléctricas y áreas de apoyo.

Resultados operativos

Durante el tercer trimestre del año, los resultados operativos de Volcan fueron mejores que en el mismo periodo del año anterior. Los volúmenes totales procesados crecieron en 3.1%, debido al aumento de los volúmenes de mineral tratado en Yauli, Cerro de Pasco y Alpamarca.

En detalle, la producción de finos de zinc aumentó en 3.5%, pasando de 58,400 TMF (tonelada métrica de contenido fino) en el tercer trimestre del 2022 a 60,500 TMF este año. Por su parte, la producción de finos de plomo creció en 28%, la producción de finos de cobre en 12.1%, la producción de plata en 16.8% y la producción de oro en 27.9%.

Por su parte, el costo unitario consolidado disminuyó en 5.2%, pasando de 52.6 US$/TM en el tercer trimestre del 2022 a 49.8 US$/TM en el tercer trimestre de este año. “Esto se explica principalmente por la implementación de iniciativas de mejora operativa, la suspensión de operaciones en la Mina Islay y mayores volúmenes tratados en Yauli, Cerro de Pasco y Alpamarca”, señaló la compañía.

Precios y ventas

En relación al valor de los metales durante el tercer trimestre del año frente al mismo periodo del 2022, el precio del zinc disminuyó un 26.8%, mientras que el del plomo aumentó un 8.4% y el del cobre un 13.2%. En cuanto a los precios de los metales preciosos, la plata aumentó un 18.3% y el oro un 10.9%.

En consecuencia, las ventas totales antes de ajustes disminuyeron un 3.4%, de US$ 232.5 millones en el tercer trimestre del año pasado a US$ 224.7 millones en el mismo lapso de tiempo de 2023. Los ajustes de ventas ascendieron a US$ 5.2 millones en el tercer trimestre del 2023 frente a la pérdida de -US$ 9.7 millones en el 2022, por lo que las ventas después de ajustes aumentaron un 3.2%, de US$ 222.8 millones a US$ 229.8 millones.

