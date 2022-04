A solo 15 km de la polimetálica Alpamarca (Huaral) de Volcan, el proyecto Romina brilla como una continuación cada vez más pronta a dicha mina, cuya vida está llegando a su fin. Ahora, la nueva iniciativa podría empezar a construirse este año.

Carlos Francisco Fernández, CEO de Volcan Compañía Minera, explicó que Romina –de zinc- plomo y plata- está en estudio de factibilidad. Una vez asegurado el retorno proyectado, irán en búsqueda de la luz verde del Directorio.

“Las obras estarían iniciando apenas tengamos la aprobación final del Directorio, que debería ser en el segundo semestre de este año, si todo va bien”, comentó, tras referir que el proyecto demandaría US$ 139.8 millones.

De esa manera, la producción comenzaría en el cuarto trimestre del 2024, con una vida de mina que se extiende más allá del 2037.

Romina

Sobre el desarrollo de Romina, el ejecutivo detalló que consideran inicialmente una mina a tajo abierto y luego subterránea, así como depósitos de desmonte, planta de agua, túnel de 1.6 km, carretera de 11.4 km, un taller y linea de energia.

Asimismo, empleará la planta de procesos, relaves, la habitabilidad, almacenes, oficinas y otras facilidades de Alpamarca, reduciendo así la inversión. El mineral será transportado por camiones.

Entre otros proyectos de crecimiento, destacó Carhuacayán (Junín), en el cual ejecutará un proyecto de 5,000 metros adicionales de perforación diamantina en el 2022. Asímismo, perforarán 4,000 m en Zoraida (Junín) para seguir la exploración, permitiendo así la expansión de Andaychagua (Junín).

“Son targets cercanos a operaciones actuales, lo bueno es que nos permitiría usar infraestructura ya existente”, anotó.

Inversiones y costos

En unidades operativas, Volcan retomó el 2021 el nivel de inversiones pre-pandemia, al llegar a US$ 177.2 millones. Y para este 2022, estima un presupuesto de entre US$ 210 millones y US$ 225 millones, sin considerar inversiones de crecimiento.

Por su parte, el desembolso total para exploración (en unidades operativas, proyectos avanzados, brownfield y greenfield) ascenderá a US$ 64.1 millones, duplicando lo ejecutado en el año previo (US$ 31.3 millones).

Sobre los costos, reconoció un incremento del 2020 a 2021 de US$ 48.3 a US$ 52.2 por TMT (tonelada métrica tratada), debido a los gastos por la pandemia, así como la inflación local y global. En el 2022, oscilaría entre US$ 48 y US$ 53. Sin embargo, la empresa ha visto un potencial de ahorros por US$ 26 millones.

Inversión

Para el 2022, Volcan Compañía Minera invertirá una cifra récord de US$ 20 millones en exploración greenfield, frente a años pasados de menor gasto en ese rubro (US$ 0.7 millones el 2020 y US$ 0.5 millones el 2021).

Al respecto, Carlos Francisco Fernández explicó que el potencial es amplio, pues el 79% de las 355,000 hectáreas de concesiones en la sierra central aún no han sido exploradas.

“En base a cómo vayamos avanzando en geofísica, iremos determinando cuáles son los objetivos más atractivos para desarrollar, ya sea mediante geoquímica y en futuro perforaciones”, mencionó.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de la minera, Aldo de la Cruz, detalló que realizarán vuelos de última generación a lo largo de todas las concesiones para iniciar los estudios y establecer una lista de prospectos con mayor oportunidad.

CIFRAS Y DATOS