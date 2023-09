Moody’s Investors Service redujo la calificación corporativa y senior no garantizada de Volcan Compañía Minera y Subsidiarias de B2 a Caa1. En tanto, mantuvo en negativo las perspectivas de la minera peruana que produce principalmente concentrados de zinc y plomo y cobre, con contenido de plata.

En su análisis, la agencia indicó que el cambio en dicha calificación refleja un creciente riesgo de refinanciamiento intensificado por débiles perspectivas operativas que generan preocupaciones sobre la capacidad de generación de flujo de efectivo de la compañía para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.

Así, en detalle, Moody’s estimó que Volcan generará US$ 203 millones de flujo de caja libre (FCF) negativo hasta 2024 (US$ 46 millones durante la segunda mitad de 2023 y US$ 157 millones para todo el 2024) en medio de US$ 105 millones en próximos vencimientos de deuda hasta finales de 2024.

“Este déficit de liquidez se compara negativamente con los US$ 50 millones en efectivo de la compañía a junio de 2023 y los US$ 50 millones en una línea de crédito renovable comprometida (RCF) disponible solo hasta noviembre de 2023″, anotó Moody’s.

Si bien precisó que la empresa minera puede encontrar otras fuentes de liquidez en posibles ventas de activos, pagos anticipados de producción futura y la renovación del RCF, aclaró que aún no está claro cuándo se concretarían esas posibles transacciones y qué cantidad de recursos podría obtener la empresa de estas fuentes de financiación alternativas.

Y aunque recordó que Volcan ya había comprometido la venta de activos y alternativas de refinanciamiento, consideró que el anuncio de su accionista controlador Glencore de que iniciará un proceso de exploración de la posible venta de su participación económica en Volcan añade incertidumbre al desafiante entorno operativo y del mercado financiero.

El flujo de caja libre negativo

En base a rangos de precios de los metales estimados por Moody’s en el mediano plazo, la agencia proyectó que Volcan generará un flujo de efectivo libre negativo de US$ 46 millones en 2023 y US$ 157 millones en 2024.

Dichos montos son una combinación de gasto de capital relacionado con el proyecto polimetálico Romina (US$ 145 millones hasta 2024), rangos más bajos para los precios del zinc de US$ 1 a US$ 1.30 por libra en el mediano plazo respecto de las expectativas anteriores, y la persistente presión de costos.

“Si bien el gasto de capital para el crecimiento es discrecional, es poco probable que la empresa retrase esta inversión, ya que es necesaria para respaldar la generación de flujo de caja a partir de 2025″, anotó Moody’s.

El 16 de agosto de 2023, Moody’s redujo sus supuestos de precios para ciertos metales y materias primas mineras, incluido el zinc, para reflejar el debilitamiento del crecimiento económico, el aumento de los suministros debido al regreso de la producción suspendida y las expansiones de las minas.

La volatilidad de ganancias y mayores costos

De otro lado, Moody’s indicó que la rebaja en las calificaciones de Volcan incorpora la alta volatilidad de sus ganancias por su exposición a los precios de las materias primas junto con una alta estructura de costos, liquidez históricamente ajustada y políticas financieras agresivas, así como su escala modesta en comparación con sus pares globales y su concentración de operaciones en un solo país.

Asimismo, la calificación también refleja consideraciones de gobernanza como la falta de visibilidad sobre un plan integral para refinanciar los próximos vencimientos. Sin embargo, también toma en cuenta su diversificación operativa en metales producidos y activos, con siete minas; y su posición como productor líder de zinc y plata a nivel mundial, con algunas de las mayores reservas de zinc. Además,

En tanto, la perspectiva negativa responde a la limitada flexibilidad financiera de la firma para cumplir con los vencimientos de deuda de corto plazo en medio de un debilitamiento de la capacidad de generación de flujo de efectivo en el actual entorno global e interno del Perú.

Factores para el alza y baja de la calificación

Si bien Moody’s ve poco probable una mejora de la calificación de Volcan en este momento debido a sus perspectivas negativas, reconoció que podría estabilizar las perspectivas si hay mejoras de liquidez y la compañía asegura alternativas para cubrir su brecha de flujo de caja negativo y los vencimientos de deuda hasta 2024, con al menos 12 meses de anticipación.

“Además, las calificaciones de Volcan podrían mejorar si restablece su posición de costos a niveles que le permitan capear mejor las caídas significativas en los precios de los metales y continúa invirtiendo para crecer, anotó.

En contraste, dichas calificaciones podrían bajar si la liquidez de la compañía empeora aún más o si no puede refinanciar la deuda con vencimiento en 2024, aumentando el riesgo de una crisis cambiaria o una reestructuración de la deuda.

Las calificaciones también podrían sufrir presión negativa si el margen Ebit (ganancias antes de intereses e impuestos) ajustado de Moody’s se mantiene persistentemente por debajo del 6%.

