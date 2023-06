El primer vuelo comercial de Virgin Galactic llegó al espacio este jueves, anunció la empresa fundada en el 2004 por el millonario británico Richard Branson.

La empresa ya voló al espacio en cinco ocasiones, pero hasta ahora sus únicos pasajeros eran sus empleados. Ahora lo hizo con la Fuerza Aérea Italiana como cliente.

Cuatro pasajeros viajaron a bordo de la nave VSS Unity: dos altos mandos de la Fuerza Aérea italiana, un ingeniero del Consejo Nacional de Investigación italiano (CNR) y un empleado de Virgin Galactic que les acompañará. Dos pilotos estaban a los mandos.

LEA TAMBIÉN: Fecha de lanzamiento y costo del boleto para hacer turismo espacial con virgin Galatic

La nave espacial ha superado los 80 kilómetros de altitud, el límite que según el ejército estadounidense marca el comienzo del espacio, anunció un comentarista en un video en directo de la compañía.

“Bienvenidos al espacio, astronautas”, dijo encantada Sirisha Bandla, empleada de Virgin Galactic que realizó el viaje en el pasado.

Una vez en ingravidez, se desplegó una bandera italiana en la cabina.

La misión, bautizada Galactic 01, despegó de la base Spaceport America, en el desértico estado de Nuevo México.

Un enorme avión despegó a las 08:30 horas (hora local) desde una pista convencional.

Alrededor de una hora más tarde, a unos 15 kilómetros de altura, soltó la nave, que se asemeja a un gran jet privado.

Esta encendió su motor y aceleró verticalmente. Durante unos minutos, en gravedad cero, los pasajeros pudieron desamarrarse de sus asientos y flotar en la cabina.

A continuación, la nave regresó planeando para aterrizar en la misma pista.

El propio Branson realizó este viaje espacial en julio del 2021. Justo después la agencia de aviación estadounidense (FAA) inmovilizó la nave para investigar un desvío de trayectoria durante este vuelo.

Virgin Galactic anunció entonces que interrumpía sus operaciones para mejorar la nave, pero la pausa duró más de lo previsto.

En mayo, la empresa realizó su último vuelo de prueba.

LEA TAMBIÉN: Desastre submarino evidencia la falta de regulaciones para el espacio

Vuelos mensuales

Hace años que se espera que inicie las operaciones comerciales. Unos 800 clientes ya han comprado billetes a un precio que empezó a entre US$ 200,000 y US$ 250,000 por pasajero y fue subiendo hasta los US$ 450,000.

El programa espacial de Virgin Galactic también lleva años de retraso debido, entre otras cosas, a un accidente en 2014 en el que murió un piloto.

El vuelo del jueves tiene vocación científica, con varios experimentos a bordo, sobre el comportamiento de los líquidos en ingravidez, la reacción corporal de los pasajeros, etc.

“Las misiones de investigación de Virgin Galactic abrirán una nueva era de acceso repetido y fiable al espacio para las instituciones gubernamentales y de investigación”, declaró el presidente ejecutivo de la empresa, Michael Colglazier.

En agosto realizará una segunda misión, Galactic 02, y a partir de ahí Virgin Galactic promete vuelos espaciales cada mes.

La empresa compite con Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos, que también ofrece vuelos suborbitales cortos y ya ha enviado a 32 personas al espacio.

Pero desde un accidente en septiembre del 2022 durante un vuelo no tripulado, su cohete está en tierra. Blue Origin prometió en marzo reanudar “pronto” los vuelos espaciales.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.