El gerente de Planta César Larrea, señaló que en la última campaña se cerró con la maquila de 540 contenedores, principalmente influenciado en un 90% por la palta hass, seguido de los arándanos, en su planta de Huacho. Si bien también gestionan en la empresa holantao, cítricos y granadilla, los volúmenes de estos fueron menores por efectos del cambio climático.

“Hemos estado procesando 180 toneladas de palta por día, pero para esta campaña proyectamos 270 toneladas por día, debido a que hemos crecido en espacio e incorporando una cámara con 14 contenedores en la planta de Huaral”, explicó el experto.

Esto va en línea con una mayor captación de clientes, quienes aunque empezaron gestionando volúmenes pequeños, han ido incrementando su maquila de productos, llegando uno de ellos incluso a los 150 contenedores. “El año pasado tuvimos 40 clientes y este año estamos sumando 50″, añadió Larrea, quien dijo que la ampliación de la cartera se debe a un permanente servicio mejorado.

La palta proviene de la parte alta de Huancavelica, Ayacucho, Huancayo, Ica, sierra de Cajamarca, entre otros. A su vez, el arándano surge de Cañete, Ica, norte de Chiclayo y Trujillo.

En torno al arándano, en el último año Verdeflor casi ha duplicado su capacidad de procesamiento de este fruto, al transitar de los 16 contenedores a los 27. Ahora, el objetivo es tener la logística para triplicar su procesamiento, por lo que alistan una inversión de medio millón de dólares para la adquisición de una máquina seleccionadora de arándanos.

Exportaciones en la agenda

Larrea indicó que los planes para reiniciar exportaciones de la empresa se mantienen en marcha; sin embargo, por los bajos volúmenes este año aún no se materializarán. Así, los proyectos se orientan a consolidarse el próximo año; ello, de la mano de la producción de los fundos de Santa Margarita (Huacho) y La Soledad (Chao).

A corto plazo, es el fundo Santa Margarita, donde la empresa tiene 95 hectáreas (has) sembradas la que produciría los volúmenes exportables. “El año pasado rindió 500 toneladas de palta hass, lo cual vimos insuficiente y se terminó vendiendo a un tercero. Aguardamos que el próximo año, de acuerdo a la madurez de las plantas, lleguemos al doble de lo producido y así empezar la exportación”, refirió.

Respecto a los terrenos que la empresa tiene en La Soledad (Chao), el representante dijo que los frutos mayores se están dando en un periodo de tres y cuatro años. “De las 400 has que hay en ese fundo, tenemos un piloto de 10 has cosechadas de palta. Son plantas, por decirlo de alguna manera, bebés aún. Sin embargo, ya estamos preparando los terrenos para el cultivo del total de has, de modo de alcanzar un aproximado de 10 millones de palta en tres o cuatro años”, culminó.

