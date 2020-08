Los bebedores de vino que buscan aliviar el estrés del encierro han impulsado la demanda de vinos prémium asequibles en el rango de US$ 10 a US$ 14 por botella. El momento no podría haber sido mejor para el mayor exportador de vino de América Latina.

Casillero del Diablo, la marca emblemática de la Viña Concha y Toro SA, que apunta a ese segmento, ayudó a la empresa con sede en Santiago a registrar un aumento de 17% en las ventas en el segundo trimestre y un crecimiento del volumen de 3.3%. Por sí solo, Casillero del Diablo, que representa 20% de las ventas totales, registró un alza de 36% en las ventas y de 14% en el volumen.

“El mercado está pidiendo calidad, pero a buen precio”, dijo en una entrevista el gerente corporativo de finanzas de Concha y Toro, Osvaldo Solar . “Nuestra estrategia es seguir haciendo crecer este segmento de vino dentro de nuestro mix”.

Las favorables condiciones climáticas han permitido a Chile desarrollar una sólida industria vitivinícola, que ahora representa 3% de las exportaciones del país. Las protestas contra el Gobierno que comenzaron en octubre y la pandemia de covid-19 han debilitado el peso chileno en cerca de 8% desde entonces, beneficiando a los exportadores.

Los mercados extranjeros representan 80% de las ventas totales de Concha y Toro. En este escenario, la acción de la compañía superó al resto del mercado, con un aumento de 9,9% en el último mes en comparación con la pérdida de 1% en el índice de referencia de S&P IPSA.

De forma lenta y constante, los consumidores en Europa Occidental se han mostrado cada vez más dispuestos a pagar más por botella, según un estudio realizado por Euromonitor entre el 2013 y 2018. Concha y Toro categoriza sus vinos como prémium, superprémium —entre US$ 15 y US$ 25 por botella— y ultraprémium —entre US$ 25 y US$ 40 por botella—.

Sólida posición financiera

Dadas las incertidumbres en torno a la pandemia, Concha y Toro elevó su posición de efectivo a 114,000 millones de pesos (US$ 142 millones) en el segundo trimestre, frente a los 72,000 millones de pesos de fines del 2019.

Ahora planea prepagar deuda para reducir los niveles de liquidez a unos más normales, dijo Solar. La empresa descarta nuevas emisiones de deuda pese a que los costos de endeudamiento se encuentran en niveles bajos.

El peso chileno se ha fortalecido más de 8% desde marzo, cuando comenzaron los cierres, pero sigue siendo 11% más débil que hace un año. Concha y Toro se ha protegido contra un peso más fuerte, ya que utilizó un dólar a 650 pesos para calcular su plan estratégico para el 2022, dijo Solar.

La moneda cerró la jornada de ayer a 802.69 por dólar. La compañía lanzó en el 2017 un plan para duplicar las ganancias para el 2022.

Los patrones de consumo

Si bien aumentaron las ventas en algunos mercados de exportación clave como el Reino Unido, Brasil y México, los patrones de consumo variaron ampliamente en los mercados asiáticos, y las ventas en China se desplomaron 80%.

“El consumo de vino en China se ha recuperado más lento de lo esperado porque es un consumo bastante asociado a lo social, que se ha visto muy reducido por las medidas de aislamiento”, dijo Solar.

Concha y Toro dependió de su red de oficinas comerciales y 14 filiales de distribución para mantener sus ventas globales en niveles sólidos durante la pandemia, señaló Solar.

La empresa opera un sitio web para ventas directas en Chile llamado descorcha.com, pero el comercio electrónico directo representó solo 3% de las ventas de Concha y Toro. La compañía ve potencial en las ventas en línea y es posible que ese porcentaje aumente en el futuro, indicó Solar.

Y mientras otras industrias continúan preocupadas por posibles brotes del virus en todo el mundo debido a la reapertura de las economías, eso no le preocupa a Solar. “El último trimestre demuestra que ni siquiera una cuarentena impide que el vino siga creciendo”, acotó Solar.