United Airlines estudia clase Turista Premium en vuelos internos

United Continental Holdings Inc. está considerando añadir una sección Turista Premium en los vuelos dentro de Estados Unidos, una clase normalmente reservada para los mercados internacionales.

La compañía, con sede en Chicago, lleva meses preparando una nueva sección "Premium Plus" con asientos más grandes y mejores opciones de comida. Si bien la compañía había anunciado anteriormente que introduciría esta clase para rutas internacionales, ahora también lo está considerando para los vuelos internos, dijo el presidente Scott Kirby en una conferencia de inversores de JPMorgan Chase & Co. el martes.

"Estamos deseosos de anunciarlo, si logramos un gran producto en algún momento", dijo Kirby en el evento. Una portavoz de United rehusó proporcionar detalles sobre las características de la clase premium en los vuelos nacionales.

United sería la única entre las principales operadoras de Estados Unidos en ofrecer una versión a escala nacional de la clase turista premium.

Mientras que otros operadores tienen asientos con espacio adicional para las piernas, como Comfort Plus de Delta Air Lines Inc. y Main Cabin Extra de American Airlines Group Inc., los asientos por lo general son del mismo tamaño que los de clase turista. Los asientos de la clase turista premium suelen ser más anchos y requieren cambios más amplios en un avión.

United ha tenido que ponerse a la altura de sus competidores en el desarrollo de una sección de economía premium para los mercados extranjeros. Muchas aerolíneas internacionales llevan años ofreciendo este producto. Asimismo, American y Delta anunciaron que agregarían estas secciones en aviones internacionales antes que United.