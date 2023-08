UBS acordó pagar US$1,435 millones en multas para resolver una demanda civil por conducta indebida relacionadas con la suscripción y emisión por parte del banco suizo de productos financieros tóxicos o “subprime”, el tipo de activo que provocó la crisis financiera de 2008.

Este acuerdo resuelve el último caso presentado por un grupo de trabajo del Departamento de Justicia dedicado a investigar la conducta de bancos y otras entidades por su papel en la creación y emisión de valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS), las famosas “subprimes”, emitidos en 2006 y 2007.

Tras una amplia investigación, las autoridades estadounidenses presentaron una demanda en noviembre de 2018 en la que alegaban que UBS defraudó a los inversores en relación con la venta de 40 RMBS emitidos en 2006 y 2007.

Según las autoridades, UBS había realizado a sabiendas declaraciones falsas y engañosas a los compradores de estos productos tóxicos, infringiendo la legislación.

En última instancia, los 40 RMBS sufrieron pérdidas sustanciales.

“La importante sanción civil impuesta en este caso sirve de advertencia a otros agentes de los mercados financieros que tratan de beneficiarse ilícitamente mediante el fraude, de que les haremos rendir cuentas sin importar el tiempo que sea necesario”, declaró el fiscal del tribunal de Brooklyn, que instruía el caso, Breon Peace, en un comunicado.

Con este acuerdo, el Departamento de Justicia ha recaudado más de US$ 36,000 millones en sanciones civiles de 18 grandes bancos y agencias de calificación por su conducta en relación con las hipotecas subprime, entre ellos, Bank of America; Barclays; Citigroup; Credit Suisse; Deutsche Bank; General Electric; Goldman Sachs; HSBC; JPMorgan; Moody’s; Morgan Stanley; Nomura; Royal Bank of Scotland; S&P; Société Générale, y Wells Fargo.

El caso UBS es el último del grupo de trabajo RMBS resuelto por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que ha recuperado más de US$ 11,000 millones a través de sanciones.

Fuente: AFP

