Uber Technologies Inc fijó el miércoles su objetivo en generar ganancias este año después de finalizar el 2022 con utilidades, ya que un aumento en la demanda de viajes a los aeropuertos y oficinas ayudó a la compañía a recuperarse de la debilidad causada por la pandemia.

Las acciones de Uber subían casi un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que la empresa de transporte compartido informó de una sorpresiva ganancia en el cuarto trimestre y superó las estimaciones de ingresos.

El presidente ejecutivo, Dara Khosrowshahi, dijo que la compañía ahora se enfoca en lograr rentabilidad sobre una base GAAP este año: “El impacto de la pandemia en nuestro negocio de movilidad ahora ha quedado definitivamente atrás”.

Uber pronosticó un EBITDA ajustado, una métrica de rentabilidad que excluye algunos costos, de entre US$ 660 millones y US$ 700 millones para el primer trimestre, muy por encima de la estimación promedio de los analistas de US$ 593.06 millones, según datos de Refinitiv.

El mercado de viajes compartidos se está beneficiando de un regreso a la normalidad y un aumento en los costos de propiedad de autos, lo que está empujando a muchos a optar por los viajes en taxi. Al mismo tiempo, más conductores se están registrando en busca de nuevas fuentes de ingresos.

Uber, que opera en más de 70 países y 10,000 ciudades, dijo que nuevos productos como la reserva previa, los viajes compartidos, el alquiler de autos y el uso compartido de vehículos, también están aumentando los ingresos.

Khosrowshahi afirmó que los conductores activos en la plataforma alcanzaron un máximo histórico en el cuarto trimestre y continuaron creciendo en enero, dejando atrás las preocupaciones de una escasez de conductores inscritos a medida que aumentaba la demanda.

Los ingresos de Uber aumentaron un 49%, a US$ 8,610 millones en el cuarto trimestre, superando la estimación de US$ 8,490 millones. La facturación por los viajes compartidos aumentó un 82%.

La empresa reportó una utilidad de 29 centavos por acción en el periodo frente a las estimaciones de analistas de una pérdida de 18 centavos de dólar por papel.