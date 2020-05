La plataforma de transporte Uber anunció que va a emitir US$ 750 millones en bonos de deuda para “potenciales adquisiciones y transacciones estratégicas” un día después de conocerse que negocia la compra de la firma de entrega de comida a domicilio Grubhub.

En un breve comunicado, Uber, con sede en San Francisco (EE.UU.), dijo que se trata de una oferta de bonos senior, con vencimiento en el 2025, que estará sujeta a las condiciones del mercado e irá dirigida “solo a personas” que cualifiquen de manera “razonable” como “compradores institucionales”.

“Uber pretende usar la recaudación neta de esa oferta principalmente para su capital en funcionamiento y otros propósitos corporativos generales, que podrían incluir potenciales adquisiciones y transacciones estratégicas”, desgranó la corporativa.

El diario The Wall Street Journal informó que las dos empresas mantenían conversaciones con vistas a una fusión en la que Grubhub planteaba un acuerdo en el que sus accionistas recibirían 2.15 acciones de Uber por cada uno de sus títulos, pero al parecer ese precio no acabó de convencerle, de acuerdo a CNBC.

A la luz de esa noticia, Grubhub publicó ayer una declaración en la que no mencionaba a Uber pero aseguraba que “la consolidación tiene sentido” en el sector y “como cualquier empresa responsable” está pendiente de “oportunidades potenciadoras de valor”.

De acuerdo a medios especializados, Uber, que cuenta con una capitalización de mercado de US$ 56,000 millones, tenía a finales de marzo un efectivo equivalente a US$ 9,000 millones y US$ 5,700 millones en deuda a largo plazo.

Grubhub, que se fusionó son su rival Seamless en el 2013 y salió a bolsa en el 2014, tiene una capitalización de US$ 5,500 millones, diez veces menor a la de Uber.