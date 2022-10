El que fuera candidato por Renovación Popular explica que uno de los proyectos que planea llevar adelante es la obra vial que Lima Este espera hace años: el túnel La Molina-Miraflores, que unirá cinco distritos de Lima, y que ya cuenta con las respectivas aprobaciones, pero que quedo archivado a fines del 2016.

El burgomaestre prevé que este proyecto estará listo en tres años y medio, demandando una inversión de más de US$600 millones.

“No es ninguna utopía (...) Voy a desarchivar el proyecto que ya había sido aprobado. OHL (operador del proyecto) me contrató para ser gestor del proyecto y para mí fue un reto no solo ganar la inversión privada (IP), sino también convencer a los cinco distritos que atraviesa la obra, y obtener la aprobación de la Municipalidad de Lima y de los respectivos ministerios con el fin de tenerlo listo para los Juegos Panamericanos del 2019. Pero todo se quedó parado a fines del 2016 porque no hubo voluntad política”, relata.

Para Uceda se trata de “una megaobra que de haberse realizado hubiera puesto a Lima en un sitial importante en Latinoamérica”, teniendo en cuenta que unirá La Molina con Miraflores en tan solo 10 minutos en auto, y que irá desde la cuadra 10 de la avenida Raúl Ferrero hasta la Vía Expresa de Miraflores. Además, esta permitirá duplicar el valor del metro cuadrado de las viviendas de la comuna.

“Esta obra la haremos de la mano con la Municipalidad de Lima, con Rafael López Aliaga (recién electo alcalde)”, indicó.

¿Cómo planean financiar la obra? Según el futuro alcalde, con una banca de inversión. “Buscaremos ponerlo en manos de una contratista de Colombia, de Corea de Sur; o del Reino Unido, con los que se tiene una buena relación después de los Juegos Panamericanos. Pero también recientemente se aprobó el Nuevo Reglamento de Obras por Impuestos y con eso yo puedo operar en el distrito haciendo alianzas público-privadas con diferentes empresas”, menciona.

Respecto a la ejecución de los proyectos, sin embargo, Uceda aseguró ser enemigo de las cláusulas adicionales en los contratos. “Son las mal llamadas adendas. Ahí están los negociados”, anota.

Otro de los planes de la nueva gestión es la realización de un viaducto, que saldrá de la avenida Separadora Industrial, pasando por encima de Evitamiento, y que se conectará con la avenida Los Quechuas, saliendo a la avenida Canadá.

“La Molina tiene solo dos entradas, y una de estas -la Javier Prado- colapsa. Por ello es necesaria este tipo de obra”, indica.

Hub gastronómico y cultural

Más allá del ámbito de la infraestructura, Uceda planea desarrollar un hub gastronómico en la avenida La Fontana, frente a la Huaca Melgarejo. De esta manera, detalla, se atraerá entre 10 a 15 marcas reconocidas de restaurantes.

“Es que el vecino molinense para comer tiene que salir del distrito”, explica.

En esa línea, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura, buscará poner en valor el referido patrimonio cultural molinense, siguiendo el modelo de lo realizado con la Huaca Pucllana (Miraflores).

“Necesitamos hacer lo mismo que se hizo en Miraflores con la Huaca Pucllana , iluminarla poner un restaurante cinco tenedores con Gastón Acurio, o con Micha Tsumura, o con el que quiera, y hacer un corredor o hub gastronómico”, detalla.

Y teniendo en cuenta que el distrito cuenta con espacios como el de la Escuela de Equitación del Ejército, el nuevo burgomaestre buscará que la feria de gastronomía peruana “Mistura” se vuelva a realizar teniendo como sede a La Molina. “Estoy empeñado en volver a impulsar Mistura y traerlo a la Molina”, menciona.

Uceda añade que buscarán que se hagan ferias de artes y otras actividades en su distrito y que tiene en cartera la apertura de una Casa de la Cultura, que contará con un teatro y auditorio “de primer nivel”. Para, según el político, el distrito cuenta con terrenos donde podría construirse, entre los que están una cesión de uso en la Universidad Agraria y otro ubicado a la espalda de Molicentro.

Residencialidad

Respecto a los cambios en los parámetros de edificación de su distrito, por otro lado, Esteban Uceda asegura que no cambiará las disposiciones actuales de edificación. Así, por ejemplo, la altura de las construcciones se mantendrá en cuatro pisos, por el tipo de suelo que tiene el distrito.

“La residencialidad del distrito se respetará. A mí no me van a romper la mano las constructoras”, remarcó.

VINCULADA

Parque ecológico. En busca del cuidado del medio ambiente, el recién electo alcalde de la Molina, Esteban Uceda, indicó que su gestión se comprometerá a desarrollar nuevos servicios en 30 de las 200 hectáreas con las que cuenta el recién inaugurado parque ecológico del distrito, ubicado en la parte sur. “Este debería ser el real y verdadero pulmón verde de Lima, para eso yo voy a utilizar la cooperación internacional y trabajaré con alianzas públicos privadas. Quiero dejar estas 30 hectáreas bien puestas, con una laguna artificial, entre otros servicios”, dijo.





EL DATO

Patronato. La nueva gestión buscará crear un patronato en el distrito, donde se cuente con personalidades, y empresas privadas, dispuestas a trabajar por la cultura, la educación, y el medio ambiente.