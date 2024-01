La famosa cadena estadounidense de tiendas Macy’s, que enfrenta dificultades financieras desde hace años, rechazó una oferta de compra por US$ 5,800 millones efecturada por un grupo inversor.

Macy’s recibió “una propuesta (de compra) no solicitada y no vinculante de parte Arkhouse Management y de Brigade Capital Management para adquirir todas las acciones en circulación de la firma por US$ 21 por papel en efectivo, el primero de diciembre de 2023″, explicó en un comunicado difundido el domingo de noche por la empresa, también propietaria de Bloomingdale’s.

El diario The Wall Street Journal reveló en diciembre que inversores que ya tienen parte del paquete accionario de Macy’s querían comprar el resto por US$ 5,800 millones.

La cadena explicó que tiene “series reservas” sobre la capacidad de los dos grupos de inversores de “financiar” esta operación.

Las tradicionales tiendas por departamento estadounidenses sufren desde hace años un deterioro de sus resultados y se ven obligadas a reducir superficie ante el avance de las ventas en línea. La situación empeoró desde la pandemia de coronavirus.

Macy’s anunció el jueves el despido de 3.5% de su personal. Según su informe anual, el grupo empleaba a unas 94,500 personas en 722 tiendas a fines de 2022.