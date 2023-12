Un grupo de inversores formado por Arkhouse Management y Brigade Capital presentó una oferta de compra de US$ 5,800 millones por la cadena de grandes almacenes Macy’s, informó el domingo una persona familiarizada con el asunto.

Arkhouse Management, una empresa de inversión inmobiliaria, y Brigade Capital Management, un gestor de activos globales, presentaron una propuesta para adquirir las acciones de Macy’s que aún no poseen a US$ 21 por papel el 1 de diciembre, dijo la fuente.

La oferta supone una prima del 20,76% respecto a su cierre del viernes a US$ 17.39.

El grupo ya tiene una gran participación en Macy’s a través de fondos gestionados por Arkhouse y ha discutido la propuesta con la cadena de grandes almacenes, cuyo consejo se reunió posteriormente para discutir la oferta. No está claro cómo ve el minorista la propuesta, dijo la fuente.

Arkhouse y Brigade creen que Macy’s está infravalorada y han manifestado su voluntad de elevar la oferta sujeta a la debida diligencia, reportó el WSJ, que añadió que un banco de inversión ha facilitado una carta en la que respalda la capacidad del grupo para conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo la operación.

Macy’s declinó hacer comentarios, mientras que Arkhouse y Brigade no respondieron a una solicitud de Reuters.

El minorista superó las estimaciones de los analistas sobre el beneficio trimestral gracias a una reducción de inventarios y la fuerte demanda de productos de belleza en noviembre.

Macy’s tiene una capitalización bursátil de unos US$ 4,770 millones y sus acciones han bajado casi un 15.79% este año.

No está claro si Arkhouse y Brigade cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo una operación de tal envergadura, dado que no han hecho nada de esta magnitud con anterioridad.

Hace dos años, un grupo de inversores liderado por Arkhouse presentó una oferta de US$ 2,400 millones por el fondo de inversión inmobiliaria Columbia Property Trust, que no prosperó. Posteriormente, Pimco adquirió Columbia Property por US$ 3,900 millones.