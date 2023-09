LEA TAMBIÉN Telefónica del Perú pierde participación de internet fijo, mientras que Wow y Win avanzan

¿Cómo avanza el despliegue de la tecnología 5G en la región y cómo participa Telefónica?

Somos el operador que más experiencia tiene en 5G: ya lo hemos desplegado en España, Alemania, Inglaterra y Brasil, lo estamos haciendo en Chile, y hemos ganado la licitación en México y Uruguay. El 5G trae una serie de beneficios sobre 4G: mayor velocidad, menor latencia y llegar a un mayor número de dispositivos móviles. Usamos nuestra infraestructura 4G para desplegar 5G, por lo que en la medida que crezcamos en 4G abrimos el camino para 5G.

¿De qué forma avanza su implementación en el Perú?

La tecnología 5G requiere un espectro de 100 MHz continuos. En la mayoría de los países se ha identificado (esta capacidad) en la banda de 3.5 GHz, que en Perú estaba asignada a servicios fijos. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se está planteando reordenar el espectro para que esté en el formato que se necesita y asignar lo que hace falta.

¿Qué se está planteando en concreto?

A través de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), se propone que se lleve a cabo un único proceso de reordenamiento del espectro 5G que comprenda una asignación de espectro adicional de hasta 100 MHz. De esta manera, las empresas podrán hacer uso de la banda de manera eficiente y en el menor plazo.

A la par se requiere que el reordenamiento de espectro permita contar con un plazo adecuado de su uso para recuperar las inversiones que involucran la nueva tecnología. Caso contrario, no se podrían planificar adecuadamente las inversiones, que demanda un mayor número de antenas que la tecnología 4G. Una división de procesos, como propone el Estado, podría generar una retracción en los niveles de inversión en el sector.

Telefónica está enfrentando problemas por los valores del espectro en México y Argentina.

El costo del espectro no es solo lo que pagas en efectivo, sino las obligaciones asociadas a su uso, que incluyen la regulación. Si esta es onerosa, se inhiben las inversiones. En México, por ejemplo, las obligaciones son tan caras que muchas veces conviene no invertir y no cubrir una zona por las posibles multas. Lo que se debe valorar es la oferta y la demanda, y es la propia competencia que va regulando ello. Más obligaciones regulatorias encarece el espectro y, por lo tanto, se limita la inversión. México es un caso extremo con un espectro muy caro.

¿Avizora problemas similares en el Perú?

El MTC tiene una buena política en la que se trata de privilegiar la cobertura y el bienestar social. No obstante, en la mayoría de países los operadores cumplen con las obligaciones de su concesión y le dan la renovación por el mismo plazo solicitado. En cambio, aquí van quitando años por una serie de factores. Otro talón de aquiles es la sobrerregulación, que ha venido creciendo en el tiempo de forma exponencial.

¿Cómo les impacta?

Las regulaciones con las que empezamos con el título de concesión se han multiplicado varias veces, lo que es un costo. Estar sujeto a tanta regulación lleva a cometer errores o a la sobrecensura. Lo positivo es que el Gobierno tiene la intención de desregular el sector. Colombia ya lo hizo. Soy fiel creyente que la competencia en un mejor aliciente. Si se tiene un mercado competitivo, en donde las empresas invierten y compiten, se van a dar los incentivos para que cada uno dé más beneficios a los usuarios. Nos ha pasado que muchas veces damos un nuevo beneficio y el regulador lo vuelve una obligación, por lo que si ya no se da, se sanciona al operador.

¿Algún ejemplo de ello?

En México, Movistar daba roaming nacional sin costos extra, así como llamadas de largas distancia a Estados Unidos dentro del paquete. Esos beneficios, que eran un diferenciador de nuestra oferta, se han vuelto obligaciones. Para el usuario puede ser beneficioso, aunque no se está tomando en cuenta que así se van matando los incentivos al mercado para que haya innovaciones e inversiones. Llevado al extremo, puede ser nocivo.

El futuro de las comunicaciones

¿Hacia dónde está yendo el negocio de las telecomunicaciones? ¿Hacia la compartición de infraestructura?

Las comunicaciones estaban basadas en el hardware. Ahora cada vez se están virtualizando, por lo que cobra sentido compartir más elementos de red e infraestructura. No solo infraestructura pasiva, como ductos o torres, sino también activa, como la electrónica y las capacidades de la red. En esa línea, hemos hecho varios acuerdos en la región. Estamos anunciando, por ejemplo, un posible acuerdo con Tigo en Colombia para compartir la red móvil, que está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia. En el Perú, acabamos de anunciar la inclusión de un nuevo socio inversionista en PangeaCo, que también está sujeto a la aprobación de Indecopi, que asegura muchas más inversiones de fibra óptica. (En julio, Telefónica vendió el 64% de los activos de fibra óptica que operaba en el mercado local a través de PangeaCo a KKR y Entel).

¿Se vienen más anuncios similares a PangeaCo en el Perú?

Estamos buscando (socios) no solo en el Perú, sino en todos los países donde operamos. Creo que esto va a ser la norma. Cuando tengamos algo que se pueda anunciar, ya sea en el Perú o en otro país, se hará público. Creo que es la forma de seguir creciendo. La tecnología 5G nos va a obligar a eso, precisamente por cómo es, ya que se necesita más radiobases para tener la misma cobertura. Ya hay en el mundo 76 acuerdos de compartición de infraestructura activa, lo que es una tendencia.

