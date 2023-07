Si bien el monto de la transacción no fue revelado, la operación le permite a Telefónica reducir su deuda en alrededor de 200 millones de euros (US$ 217.8 millones aproximadamente). No obstante, el suceso tiene una consecuencia que trasciende al beneficio individual de la firma española.

“Hay un impacto para el mercado, que afortunadamente es positivo, porque representa la entrada de un nuevo actor como KKR, que tiene operaciones en países vecinos. Denota la expectativa de buenas oportunidades en Perú”, comentó Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores, a Gestión.

Así, destacó que la transacción trae dos efectos. El primero está relacionado a la expansión de la fibra óptica a hogares para incrementar el internet fijo en dicho segmento de clientes.

Desde luego, la estadounidense KKR ya anunció una inversión adicional de US$ 200 millones para más que duplicar la red de fibra óptica en Perú, pasando de una cobertura (disponibilidad del servicio) de más de 2 millones a 5.2 millones de hogares hacia fines del 2026. La expansión será con el establecimiento de la red ON*NET Fibra del Perú.

Para Huamán, este proyecto es importante porque la penetración de la fibra óptica al hogar en Perú es de las menores en Sudamérica. En términos de conexiones, refirió que solo 12% de hogares en el país tiene fibra óptica (FTTH) —que les permite contar con internet fijo—; mientras que en esta región, el promedio llega a 31% al 2022.

“En Perú, tenemos cerca de 10 millones de hogares y solo alrededor de un millón tiene fibra óptica (otros dos millones tienen conexiones con fibra coaxial y otras tecnologías)”, refirió, citando información del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Un paso más hacia el 5G

El segundo efecto de mercado tras la referida venta se verá en la implementación de infraestructura necesaria para el 5G. Y es que, para que esta tecnología funcione, el representante de DN Consultores explicó que la fibra óptica es crucial.

“Las redes móviles 5G dependen mucho de la fibra óptica porque cuando una antena captura la señal de un dispositivo a cierta distancia y debe comunicarse con él, la señal no viaja vía inalámbrica sino por fibra óptica”, afirmó.

Tras el anuncio del proyecto de KKR, consideró que el Estado debe responder acelerando el proceso de asignación del espectro (3.5 GHZ) para el 5G. Hoy, dicha banda se encuentra en un proceso de reordenamiento.

¿Riesgos de competencia y aumento de precios?

Consultado por potenciales riesgos a la competencia y eventuales subidas de precio al internet fijo tras el acuerdo que involucra a Telefónica, Entel y KKR, Huamán sostuvo que el efecto será más bien una mayor promoción de la competencia.

“La nueva red de fibra óptica que plantea KKR estará disponible para cualquier operador, sea Entel, Movistar, Claro, Bitel y otros más pequeños que dan el servicio, o a las empresas de cable que quieran dar internet, no tendrán que desplegar red propia”, aclaró, tras indicar que no habría aumento de precios por esta operación.

Si bien Telefónica y Entel serán los primeros clientes de la red ON*NET Fibra de Perú, KKR aseguró que esta infraestructura estará abierta a todos los proveedores de servicios de Internet, incrementando la competencia en el mercado.

Al respecto, Huamán destacó que este tipo de iniciativas también se alinean a propuestas de compartición de infraestructura en telecomunicaciones, a fin de optimizar las inversiones.

La venta de activos en la industria

En los últimos años, las empresas de telecomunicación que operan en Perú han vendido sus activos a firmas como American Tower, Equinix y otras especializadas en infraestructura. ¿Las primeras se pueden desprender de todos estos bienes o deberían mantener alguno por su condición crítica para el negocio?

Para Huamán, un activo clave no tangible es la base de información de los clientes de las telco para diseñar su estrategia comercial. Por ello, ve poco factible que los operadores cedan la gestión de estos recursos a un tercero.

“En este mundo actual, los activos más importantes no son los físicos, sino los intangibles”, finalizó.

