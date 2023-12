La plataforma de inversiones Tyba, de Credicorp Capital, acaba de iniciar sus operaciones en Chile, que se suma a los mercados de Perú y Colombia.

Con el impulso que le brindará su llegada a Chile, la empresa proyecta cerrar el año con una cartera total de US$ 550 millones administrados e incrementar así el número de usuarios con el que cuenta, que ya supera el millón. Para el 2024, Tyba estima alcanzar los US$ 800 millones administrados; y para el 2028, los US$ 4300 millones.

Según la compañía, el objetivo de expandirse por América Latina es posicionarse como la principal plataforma de inversiones y educación financiera, y así construir una propuesta de valor regional más amplia. La firma peruana había anunciado a inicios de 2022 la llegada de su fintech a Chile.

Felipe García, CEO de Tyba, sostuvo que la fintech busca cubrir todas las necesidades de cada tipo de inversionista y para ello se está trabajando en combinar la tecnología con la asesoría personalizada. Por eso, permite a los inversionistas acceder a ocho fondos mutuos distintos, gestionados y administrados por Credicorp Capital.

Tyba es un canal digital del BCP que permite a los usuarios, a través de una aplicación móvil, invertir en fondos mutuos de Credicorp Capital. Nació en el 2021 como parte de las operaciones de Credicorp Colombia y luego se expandió a Perú, país de origen del holding. A mediados del año pasado, la plataforma anunció que incorporaría en el mediano plazo una opción para invertir en acciones internacionales.