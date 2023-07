Sura planea duplicar dentro de cinco años los activos bajo administración en su unidad de inversión, que está siendo reformulada, a medida que la reducción de los riesgos políticos y los recortes inminentes en las tasas de interés ayudan a estimular la inversión extranjera, dijo el gerente general, Pablo Sprenger.

La mejora del clima macro y político abre la puerta a más inversiones en las reservas masivas de recursos críticos de la región, como el litio y el cobre. Latinoamérica también tiene una población joven, mercados de capital fuertes e instituciones que funcionan bien, aunque con algunos desafíos, sostuvo Sprenger.

“Para ver una ola de fuga de capital como la que vimos, tendría que aparecer un cisne negro, que pueden haber, pero no están ni de cerca en nuestro escenario central”, dijo en una entrevista en Santiago.

Para prepararse para el crecimiento, Sura se está reorganizando. La firma llevará sus servicios de asesoría y gestión de inversiones a una única plataforma regional llamada Sura Investments, encabezada por Sprenger.

La unidad administra US$ 18,000 millones ahora y apunta a alcanzar US$ 40,000 millones para 2030. Su matriz, Sura Asset Management, tiene 23.5 millones de clientes y US$ 153,000 millones bajo administración.

Lo peor ya pasó

En los últimos tres años, la llegada de presidentes de izquierda con propuestas para realizar profundas reformas en sectores como el de pensiones, trabajo e impuestos provocó una salida de capitales de la región.

Aunque Sprenger se mantiene cauteloso con las demandas sociales pendientes y las situaciones políticas complejas, cree que lo peor ya pasó. Los Gobiernos han fracasado ampliamente en implementar reformas radicales y ahora se preparan para enfocarse más en el desarrollo y la seguridad.

“Veo a Chile mucho mejor que hace dos años atrás y lo veo en dos años más mucho mejor de lo que está hoy”, dijo.

Sprenger ve oportunidades en el sector de renta fija en los próximos meses a medida que los países se acercan al recorte de tasas, así como en activos alternativos como deuda privada, sector inmobiliario e infraestructura a medida que los costos de endeudamiento se normalizan.

“Los activos alternativos serán el principal eje de crecimiento de la industria de asset management en los próximos 10 a 15 años”, afirmó.

Sobre los sistemas de pensiones de Chile y Colombia se ciernen reformas planificadas que amenazan a las administradoras privadas como Sura. Sprenger dijo que la empresa operaría bajo cualquier cambio que se produzca.

“Hemos pasado por muchos gobiernos de derecha e izquierda en todos los países en los que operamos, y los mercados de capital siguen existiendo”, dijo.