Luego de concretar su entrada al mercado chileno hace unas semanas, la startup peruana Agéndalo prevé un crecimiento del 500% para el cierre de este año frente al 2022, además de un avance de 2x en usuarios y S/ 1.5 millones transaccionados.

La empresa se encuentra en una ronda de financiamiento pre-semilla por US$ 500,000, los cuales serán destinados a la consolidación del equipo comercial y de sus operaciones en Perú, Colombia, México y Chile, según mencionó el CEO de Agéndalo, Jaime Larrauri, al medio Startups Latam.

En octubre, Agéndalo recibió una inversión por US$ 50,000, tras participar en un programa de aceleramiento de Krealo, el brazo de inversión en startups de Credicorp. Anteriormente, obtuvo el premio Start Up Chile, con el que recaudó US$ 30,000. La startup aprovechará la red de contactos de este último programa para apalancar su crecimiento en el vecino del sur.

Asimismo, Larrauri señaló que utilizará los fondos de la ronda de capital para desarrollar nuevos features dentro de la plataforma. Además, busca desarrollar modelos con inteligencia artificial.

Bajo un servicio de Software as a Service (SaaS), Agéndalo cuenta con más de 300 clientes activos en su plataforma. La startup mencionó anteriormente a Gestión que también apunta a desarrollar más alianzas en México.