Tacna ha sido una de las regiones del país más afectadas por el cierre de fronteras para evitar la propagación del covid-19. Y esto ha impactado el movimiento comercial con Chile, ocasionado que actualmente, en el caso de hoteles y restaurantes, solo 35% de locales estén abiertos, mientras que el porcentaje restante continúa cerrado o incluso en proceso de venta.

El presidente de la Cámara Regional de Turismo de Tacna, Wilfredo Espinoza, señaló que de los 60 hoteles que están registrados en la institución, solo el 35% están activos; los demás permanecen cerrados por la reducida demanda de este tipo de servicios.

Agregó que en algunos casos las aperturas son temporales, en línea con fechas claves como Navidad. “Ante la cercanía de estas fiestas, ese 35% de operatividad ha subido a 45%, pero solo es una recuperación temporal por la llegada de connacionales. De manera permanente, la cifra de actividad es menor, principalmente, porque no hay ingreso de visitantes chilenos”, añadió Espinoza.

En ese sentido, dijo que incluso hay un 5%, entre hoteles y hospedajes, que actualmente están en venta por sus propietarios; ello, debido a que no han logrado recuperarse de las pérdidas ocasionadas por los meses cerrados y porque no hay recursos para la autosostenibilidad de los negocios.

Restaurantes

Espinoza señaló que la situación de los restaurantes es similar a la de los hospedajes, pues a la fecha solo un 30% ha logrado reabrir sus instalaciones y recuperar parte de la clientela, mientras que un 40% ha cerrado sus negocios de forma temporal.

“Hay negocios que han suspendido sus actividades y RUC de manera temporal; ellos (los empresarios) esperan que el movimiento económico se recupere para abrir los negocios y autofinanciar, siquiera, el pago de los colaboradores”, sostuvo.

Miran Bolivia

Espinoza señaló que, ante la demora en la apertura de la frontera con Chile, los empresarios tacneños han iniciado conversaciones con sus pares de La Paz (Bolivia), para viabilizar flujos comerciales a través de la carretera Tacna- Collpa – La Paz.

“Esto beneficiaría también a Ilo, Moquegua y Arequipa, pues se utilizaría el puerto de Ilo y Matarani, impulsando no solo el comercio, también el turismo”, agregó.

Movimiento económico trunco

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, Guillermo Martorell, indicó que el menor flujo empresarial y descenso en la demanda de bienes y servicios son principalmente por pérdida del movimiento económico que genera el ingreso de visitantes extranjeros a través de la frontera con Chile.

“Hasta antes de la pandemia ingresaban 2 millones de extranjeros al año a Tacna, generando un movimiento económico anual de US$ 300 millones a US$ 400 millones. Los tickets promedio de gasto de estas personas eran de US$ 100 a US$ 200 diarios, dependiendo si solo venían a comprar y se retiraban durante el día o se quedaban a pernoctar”, detalló el representante gremial.

Se espera que en las próximas semanas se pueda llegar a un entendimiento para abrir la frontera.