Luego de ser uno de los sectores más golpeados por la pandemia, el negocio de gimnasios se empieza a recuperar. En el primer semestre del año, la cadena brasileña Smart Fit obtuvo una facturación de US$ 398 millones (2,024 millones de reales) en toda su operación, un 54% más que en el mismo periodo de 2022, y volvió a registrar ganancias netas por US$ 68,11 millones (346 millones de reales), frente a las pérdidas de US$ 28.8 millones (146.4 millones de reales) obtenidas en el lapso anterior. En Perú, la compañía asegura que el 2023 es un año de recuperación y transición, y se ha trazado la meta de alcanzar la rentabilidad de antes de la crisis sanitaria a partir del 2024.

Luis Lobato, CEO de Smart Fit Perú, comentó a Gestión que durante el primer semestre el negocio creció 10% en ventas frente al 2022. En la actualidad, cuentan con 200,00 usuarios activos en el país y cerca de 4 millones en la región. "Este resultado es parte de nuestro plan de expansión a nivel nacional, que incluyó nuestro ingreso a la selva del país. Asimismo, continuamos creciendo en la capital, con la reciente apertura de tres nuevas sedes en el Centro Histórico", explicó. La recuperación responde también a que es el primer año en el que Smart Fit no sufre restricciones por la pandemia (aforo, uso de mascarillas), resaltó Lobato. "Superada la crísis sanitaria, vemos que el consumidor peruano ha confirmado que tener una rutina saludable —que incluye realizar ejercicio de forma recurrente y alimentarse bien— contribuye tanto a su bienestar físico como mental. Hemos calculado que la frecuencia de uso del gimnasio incrementó en casi 40%", agregó. LEA TAMBIÉN: Bodytech contempla aperturas para 2024 si recupera márgenes de prepandemia Plan de aperturas Para el 2023, Smart Fit cuenta con un paquete de inversiones de US$ 21 millones para nuevos gimnasios en Perú. "Concluimos la apertura de cinco nuevos locales este año y hemos acelerado los planes para abrir más de los originalmente planificados (se tenía previsto un total de 14). Dentro de las nuevas aperturas, hemos entrado a la selva con nuestra sede en Pucallpa y próximamente a Iquitos, consolidando nuestra presencia en las tres regiones geográficas (costa, sierra y selva)", señaló Lobato. El plan al 2024 es mantener el ritmo de aperturas de este año (14 sedes), que aún está en proceso de ajustar su presupuesto. En la actualidad, casi el 70% de las sedes se ubica en Lima Metropolitana y Callao. Las principales están en los conos norte y sur. Sin embargo, Lobato reconoció que también existe una gran demanda en ciudades como Arequipa, Piura, Trujillo, Chiclayo. "Vemos oportunidades en todo el país, especialmente porque la penetración de gimnasios es muy baja y la oferta todavía es pequeña comparada con el potencial de la demanda que tenemos. Solo el 3 o 4% de la población económicamente activa asiste a gimnasios y, según el Minsa (Ministerio de Salud), solo el 26% de la población peruana realiza una actividad física", puntualizó. LEA TAMBIÉN: Los gimnasios emergen como tiendas ancla de los centros comerciales Nuevos formatos de programas La cadena de gimnasios también ha fortalecido su oferta incorporando clases grupales de bailes regionales, tabata (entrenamiento de intervalos de alta intensidad), GAP, cross, entre otros. Asimismo, ha potenciado su oferta de clases de indoor cycling, al implementar clases de smart bike en más de 10 locales a nivel nacional. "Son alternativas que tienen el objetivo complementar los entrenamientos de nuestros clientes", dijo. Con respecto a su oferta digital, Smart Fit aún no tiene planes para activar su aplicación Smart Fit Nutri, asesor nutricional que ya se encuentra operando en Brasil y México. "Pronto tendremos novedades sobre este producto", aseguró. La empresa mantiene activa su aplicación gratuita Smart Fit Go, con el objetivo de complementar el entrenamiento de sus clientes en casa, además de ofrecer clases de cocina y nutrición.