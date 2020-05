El Coronavirus ha impactado en las empresas a nivel mundial, donde lo más constante es el cambio y la innovación, una solución.

En tiempos de Covid-19, ¿cómo las empresas deben gestionar la crisis y aprovecharla como oportunidad? El panorama mundial y local han cambiado, pero hay distintas opciones para afrontar estos nuevos retos.

Verónica Montoya, jefa de la Oficina de Innovación de la PUCP, asegura que las empresas desempeñan un rol fundamental en esta pandemia, pues son actores clave de la economía, por ello deben realizar una adecuada gestión y aprovechar la innovación y la tecnología como aliadas para afrontar la etapa de cambios y ver esta crisis como una oportunidad.

Durante el periodo de emergencia, la Oficina de Innovación de la Pucp, viene realizando asesorías gratuitas a micro, pequeñas y medianas empresas que buscan innovar y tienen como objetivo postular a concursos del Estado para obtener financiamiento. En ese sentido, dio seis recomendaciones para las pequeñas empresas que deseen innovar durante la emergencia.

Agilizar la digitalización

Las herramientas tecnológicas se han convertido en el principal medio de vinculación laboral y profesional, por ello es de alta importancia adaptarse a este nuevo escenario y ser flexibles. Más allá del trabajo remoto, las empresas deben adoptar la tecnología a casi todos los rubros, a través de la transformación digital. Por ejemplo: Automatizar procesos e información (órdenes de compra, facturas, etc), soluciones logísticas, entre otros. Aquellas empresas que habían avanzado en su digitalización, no tendrán que empezar desde cero y recibirán un impacto menor ante la crisis.

Respuesta ante emergencias

Muchas empresas tienen establecidos "planes de emergencia" o "planes de sostenibilidad" que están aplicando frente al Covid-19; sin embargo, si aún no tenemos un plan, debemos evaluar de manera inmediata: los riesgos de la empresa, el capital humano, clientes, contrataciones, cadena de suministro y medidas del Gobierno. De acuerdo a este análisis, podrás responder a temas relacionados a suministro y logística, plan de producción, capital financiero, seguridad de personal, así como otros temas relacionados a la emergencia.

Protege tus recursos (y la caja)

En este nuevo escenario asegúrate con los cobros y los pagos. Evalúa nuevamente los gastos e identifica y prioriza los más importantes. Equilibra los gastos vs riesgos, de manera que, si no hay ingresos, no haya gastos. Si es necesario, busca financiamiento para asegurar la liquidez. Es importante realizar una proyección financiera más allá de los cobros y pagos.

Protocolos de seguridad

Las empresas deben adecuarse a los protocolos de seguridad frente al Covid-19, según su rubro. Cada uno de los sectores que se reactivará en el Perú, emitirá los protocolos sanitarios para iniciar el proceso de autorización, para luego, registrarse en el sistema del Ministerio de Salud (Siscovid). A la fecha, se han emitido 12 protocolos para 12 actividades económicas.

El cliente es el centro

Esta situación impacta en todos, y los clientes siguen teniendo necesidades. Comunícate con ellos y no pierdas contacto. Pregunta a tus clientes, en qué puedes ayudarlos o qué esperan de tu trabajo, y adapta tu oferta a sus necesidades y comunícala, para que puedan compartir su visión. Es el momento para hacerte sentir cercano y que tienes soluciones para aliviar sus problemas.

Innova

Cuanto más fuerte es el cambio, existen más oportunidades para innovar en todos los ámbitos y sectores. ¿Cómo puedes innovar? En la aplicación de la tecnología, modelo de negocio, nuevas alianzas, otras formas de trabajar. Incorpora la innovación a esta nueva etapa para lograr tus objetivos.