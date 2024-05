Los ingresos aumentarán hasta un 8%, a US$ 9,250 millones, en el periodo que finaliza en julio, según informó el miércoles la empresa con sede en San Francisco en un comunicado. Sería el primer trimestre de crecimiento de ventas de un solo dígito para Salesforce en casi dos décadas como empresa que cotiza en bolsa.

Los analistas, en promedio, estimaban ingresos de US$ 9,350 millones, según datos recopilados por Bloomberg. La ganancia, excluidas algunas partidas, será de unos US$ 2.35 por acción, frente a la estimación media de US$ 2.40.

Los inversionistas se han mostrado preocupados por la caída del crecimiento de las ventas de Salesforce en el último año, mientras la empresa centraba su atención en mejorar las ganancias. La gerencia ha promovido el potencial de los software y las funciones orientadas a la inteligencia artificial para incrementar los ingresos. La empresa también aumentó las recompras e inició un dividendo para mantener contento a Wall Street.

Las acciones cayeron a un mínimo de US$ 225.05 en las operaciones previas a la apertura del mercado el jueves, tras cerrar a US$ 271.62 en Nueva York. Si este descenso se mantiene cuando abran las bolsas estadounidenses, será la mayor caída intradía desde agosto de 2008.

La acción ha ganado solo un 3.2% este año: muchas empresas de software se han quedado rezagadas con respecto a otras del sector tecnológico, mientras que empresas de hardware y chips como Nvidia Corp. y Dell Technologies Inc. han experimentado grandes alzas.

El director ejecutivo, Marc Benioff, destacó el reciente énfasis en los beneficios y el potencial a largo plazo de la inteligencia artificial como algo positivo para la empresa.

“Estamos increíblemente bien posicionados para ayudar a las empresas a hacer realidad la promesa de la IA durante la próxima década”, afirmó Benioff en el comunicado. La mayoría de los analistas no esperan que las funciones de IA generativa dentro de las aplicaciones de Salesforce impulsen los ingresos hasta 2025 o 2026.

Data Cloud de Salesforce, que organiza la información para el análisis y la inteligencia artificial, es uno de los principales focos de atención para ejecutivos e inversionistas. La unidad de negocio que contiene Data Cloud, Mulesoft y Tableau aumentó un 24% hasta los US$ 1,400 millones. Los analistas, en promedio, esperaban US$ 1,360 millones.