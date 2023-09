En su entrega de resultados financieros, Ripley Corp S.A. (empresa que agrupa los negocios que la cadena opera en Chile y Perú) reportó pérdidas por US$ 47 millones al cierre del primer semestre del 2023, en relación al similar periodo del 2022, cuando registrara ganancias por US$ 16,9 millones. En tanto, el Ebitda de la compañía pasó de US$ 6,1 millones a -US$23 millones.

Ripley Corp registró una caída de 7,1% en sus ingresos, alcanzando US$ 1,127 millones, cuando al cierre del primer semestre del año pasado estos sumaron un total de US$1.213 millones.

Retail

Respecto al segmento retail, la empresa registró retrocesos en sus ingresos, tanto en Chile como en Perú. En Chile, la variación entre segundo trimestre del 2023 y del 2022 fue de -14%, pasando de US$342 millones a US$294 millones.

En Perú la caída fue de 15,2%, hasta US$135,6 millones. Esto debido a una menor venta en la colección de invierno, causada por el fenómeno climático de El Niño , que causó altas temperaturas y calor extremo en muchas partes del país.

El CEO Corporativo de Ripley Corp, Lázaro Calderón, explicó que están frente a un escenario de bajo consumo, especialmente de bienes durables, lo cual no solo ha impactado a Chile, sino también a nivel global.

“Nuestros esfuerzos están enfocados en enfrentar esta desaceleración de manera flexible e innovadora, profundizando nuestras eficiencias a nivel corporativo, así como también desarrollando planes y proyectos estratégicos que añadan valor a la compañía”, señaló el CEO Corporativo de Ripley Corp, Lázaro Calderón.

Inmobiliario

En el segundo trimestre del 2023, el segmento inmobiliario tuvo buenos resultados en Perú, con un crecimiento de 15,9%, alcanzando ingresos de US$10,7 millones, en Chile registró una fuerte caída del 67,7%.

En general, este segmento alcanzó ingresos de US$10,7 millones, creciendo un 14,6% en relación al segundo trimestre del año pasado.





