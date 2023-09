Otras categorías que reflejan resultados por encima del 50% en ventas son ferreterías, con un avance de 96%, seguido de autopartes (94%), terminaciones (89%), limpieza (55%) y mascotas (52%).

En diálogo con Gestión, la gerente de Sellers Experience de falabella.com, Naire Vegas, detalló que para este semestre se proyecta crecer a doble dígito, así como un aumento de 20% a 30% en el posicionamiento de la plataforma como principal opción de compra.

“Estamos creciendo incluso en categorías en donde el mercado decrece, por ejemplo en categorías tradicionales como venta de televisores, que registra un crecimiento de 29%. Lo misma pasa con la venta de refrigeradoras, que tiene un avance, entre enero y agosto, de 73%”, reveló.

A estos resultados se suman categorías como muebles (88%), menaje (36%), belleza (36%), bebes (27%), accesorios de moda (15%) y calzado (12%). “Estos porcentajes están muy apalancados al desarrollo de los sellers (dueños de inventarios) que generan, además, valor en la economía local”, mencionó Vegas.

Hasta el momento, falabella.com cuenta con 7,000 sellers. La meta es llegar a 8,500 a fines de 2023 e incrementar ese número en 55% para el próximo año. De esa base, se busca que el 65% este permanentemente activo.

Nuevas categorías

Para el 2024, la ejecutiva subrayó que se tiene la mira puesta en desarrollar nuevas categorías relacionadas al ocio, como música o libros, ante la alta demanda que registra la plataforma hasta agosto.

“No es un secreto para nadie que la empresa necesita crecer y rentabilizar, por lo que los objetivos están alineados a ello. En ese sentido, apostamos por el desarrollo de nuevas categorías, específicamente aquellas que no están bien posicionadas en el mercado local como música o libros, ya que no hay una oferta robusta ni un competidor clave”, destacó.

Vegas apuntó que con esta estrategia podrán llegar a nuevos clientes y a otro tipo de audiencia, “que nos permita ser parte del día a día de los consumidores”.

El 45% de los compradores de falabella.com son adultos jóvenes de entre 25 y 34 años. El 20% tiene entre 35 y 44 años y el 18% entre 18 y 24 años. Los usuarios habituales compran cinco veces al año cuando tienen una buena experiencia de compra, con un factor de recompra de 56%.

