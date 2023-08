Debido a la acumulación de deudas por conceptos de impuesto predial, vehicular, alcabala y arbitrios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que 77 inmuebles serán subastados el próximo 22 de septiembre. Entre los contribuyentes de la capital, el estadio Lolo Fernández de Universitario de Deportes llegó a acumular una deuda de S/ 1.4 millones, ¿también será rematado?

Wilfredo Calderón, gerente de Servicios del SAT de Lima, señaló que los referidos predios tienen S/ 8.3 millones en deudas que ya se encuentran con resolución de medida cautelar. Así, la entidad recaudadora busca recuperar este monto a través del remate, tras cumplir con los procedimientos de ley.

Entre los inmuebles a rematar se encuentran departamentos, locales comerciales, industriales, oficinas y un terreno. En su mayoría, dichos predios están ubicados en Cercado de Lima, pero también en otros distritos; y la mayor deuda asciende a S/ 400,000 acumulada desde el 2014.

Consultado por la situación del estadio Lolo Fernández del club Universitario de Deportes, el funcionario confirmó a Gestión que dicho predio alcanzó S/ 1,442,000 en deudas registradas desde el 2013. Sin embargo, destacó que sus representantes han llegado a un acuerdo de fraccionamiento, librándose así del remate.

“Ya prácticamente están terminando de pagar sus deudas. Se les dio hasta 20 cuotas y vienen cumpliendo. Esas son las facilidades que queremos dar a todos los contribuyentes. La intención del SAT es recuperar la deuda, no rematar los inmuebles”, precisó.

En su momento, el Hotel Bolívar fue incluido dentro de la lista de inmuebles para remate por deudas con el SAT de Lima. Sin embargo, sus representantes iniciaron el pago y el inmueble se libró de dicho procedimiento.

Los motivos del incumplimiento

Calderón refirió que muchos contribuyentes no pagan impuestos y arbitrios por priorizar otros gastos como la compra de activos. Sin embargo, se exponen a cobranzas coactivas e inclusive al remate de sus predios.

Dicho tipo de remates es el último recurso del procedimiento de ejecución coactivo, cuando no se pudo realizar una retención bancaria porque el obligado no posee cuenta de banco, no tiene fondos suficientes en éste o no cuenta con otros bienes que puedan ser materia de embargo.

El plazo estimado para que una deuda vencida pase a estado coactivo es de un mes, mientras que el tiempo aproximado para que se determine la ejecución del remate de un predio es entre seis meses y un año, tomando en cuenta otros considerandos como el monto de la deuda.

Facilidades de pago

El SAT de Lima recuerda que hay distintas facilidades de pago para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Previa evaluación, dichas facilidades se podrían otorgar inclusive cuando la deuda ya se encuentra en proceso de ejecución coactiva.

Recalcó que el pago puntual de los distintos impuestos le permite a la Municipalidad de Lima ejecutar obras y brindar servicios de seguridad ciudadana, limpieza pública y mantenimiento de parques y jardines, mejorando así la calidad de vida de los vecinos.

