Julián Mayorca, director global de Rappi Ads, detalló la importancia de la unidad de publicidad para la empresa a nivel global. Solo en Perú, entre enero del 2022 y agosto del 2023, RappiAds cerró más de 1,200 negociaciones con más de 150 marcas. Algunos meses esta última cifra se elevó hasta 250.

“Solo en agosto de 2023, se ejecutaron aproximadamente 860 campañas publicitarias que generaron más de 48 millones de impresiones a través de posiciones claves dentro de la aplicación”, afirmó Mayorca.

Las campañas publicitarias activas en agosto han resultado en ventas atribuidas de más de US$ 700,000, que representan las compras realizadas por los usuarios de Rappi después de ser impactados.

“El último año hemos crecido en más de 50% versus el pasado. A nivel de la operación global, esperamos cerrar con ingresos por US$ 85 millones para Rappi”, anotó.

Esta unidad de Perú representa aproximadamente el 7% de las ventas que genera Rappi en el mundo de retail (supermercados dentro de Rappi), por encima de lo que significa a nivel Latinoamérica, que es el 5.8%.

“La proyección de la empresa es que ese peso sea mucho más relevante. El e-commerce viene creciendo desde los últimos cinco años y seguirá la tenencia. Todavía no tenemos un indicador fijo de cuál debería ser el peso adecuado. Por ahora, (advertising) crece a ritmo de 50% y no vamos a bajar de 7% (la participación de dicha unidad actualmente)”, comentó Mayorca.

Asimismo, recalcó que advertising es ahora una de las prioridades de Rappi. De acuerdo con el ejecutivo, las empresas invierten desde US$ 2,000 hasta US$ 150,000 en una campaña.

El portafolio advertising de Rappi

El ejecutivo explicó que Rappi tiene soluciones in of network (para productos que están dentro de la aplicación) y out of network (productos que no viven en la app). La marca cuenta con un portafolio de más de 45 productos.

Una de las ventajas competitivas de Rappi es la vasta información que tiene sobre el hábito de los usuarios. Además, el anunciante puede ser su producto, que puede ser comprado a través de la misma plataforma, a través de un anuncio. “Es un entorno de compra activa”, aseguró el ejecutivo.

Los sectores que demandan más advertising en Rappi

Consumo masivo es el sector que más demanda las soluciones de Rappi en publicidad, aunque ya empiezan a ingresar compañías de otros rubros: banca, automotriz y las empresas de streaming cuando tienen un lanzamiento importante.

Estas últimas suelen solicitar el producto denominado order tracking, que consiste en brandear los íconos del punto de recojo y del repartidor en la app, de tal forma que la marca es visualizada por el usuario durante toda la espera de su pedido.

