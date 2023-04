Bed Bath & Beyond Inc. se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota después de que la minorista de artículos para el hogar no consiguió fondos para mantenerse a flote, e inició una venta por liquidación.

La compañía, que saltó a la popularidad en la década de 1990 como u n destino para las parejas que hacen listas de regalos de bodas y para bebés , ha visto caer la demanda en los últimos años porque su estrategia de comercialización de marcas propias fracasó.

“Millones de clientes han confiado en nosotros a lo largo de los hitos más importantes de sus vidas, desde ir a la universidad a casarse, instalarse en una nueva casa y tener un bebé”, recordó su presidenta y consejera delegada, Sue Gove.

Las medidas adoptadas el año pasado para introducir más marcas reconocidas por los compradores no han dado muestras de funcionar, y la empresa tuvo pérdidas de unos US$393 millones tras la caída del 33% de sus ventas en el trimestre finalizado el 26 de noviembre.

La minorista con sede en Union, Nueva Jersey, se declaró en quiebra en un tribunal del distrito de Nueva Jersey , al que informó de activos y pasivos estimados entre US$1,000 millones y US$10,000 millones, según una presentación judicial.

Según un comunicado, la empresa ha recibido un compromiso de financiación durante la bancarrota de aproximadamente US$240 millones de Sixth Street Specialty Lending Inc.

Bed Bath & Beyond inició una venta de liquidación y tiene la intención de utilizar los procedimientos del Capítulo 11 para llevar a cabo una desinversión limitada de algunos o todos sus activos, según el comunicado.

La empresa añadió que sus 360 tiendas y sitios web Bed Bath & Beyond y 120 buybuy BABY permanecerán abiertos y seguirán atendiendo a los clientes mientras inicia los esfuerzos para cerrar sus tiendas.

¿Cuál fue el detonante?

Sus problemas financieros se arrastran desde el estallido de la pandemia de la covid-19.

Entre las dificultades de la firma estaban la escasez de clientes tanto en las tiendas físicas como en la venta en línea , problemas de suministro que le hacían difícil reponer algunas mercancías y, lo más grave, no haber sido capaz de refinanciar su deuda.

Fuente: Reuters

