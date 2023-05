Alex Ascón, gerente general de Enel X Way, afirmó que este proyecto consta de 10 cargadores eléctricos de carga rápida para abastecer a 20 camiones 100% eléctricos.

LEA TAMBIÉN La salida de Enel del Perú no tiene fecha exacta aún

“Este es un proyecto que venimos trabajando desde hace dos años aproximadamente, que deberá inaugurarse para fines de este año. Es un patio exclusivamente para DP World. Básicamente es un circuito cerrado, al interior de sus instalaciones, construido en poco más de una hectárea”, precisó.

-Los otros proyectos-

Otra de las líneas de negocio de Enel X Way, además de la venta individual de cargadores eléctricos, es la denominada Charging as a Service, a través de la cual las organizaciones pagan por el servicio de recarga para la operación de su flota de vehículos eléctricos.

Bajo esta alternativa únicamente deben asumir los costos de la Unidad de Recarga Vehicular (UVR), es decir, los kilovatios-hora consumidos mensualmente para cargar los vehículos, más el IGV de 18% asociado a la misma actividad.

LEA TAMBIÉN Petroperú y Enel X implementan primera electrolinera en estaciones de de servicios

En el caso de Perú, Ascón informó que están en conversaciones para el desarrollo de Charging as a Service con empresas de última milla y del sector minero, las que podrían inaugurarse el próximo año .

“Creería que podemos cerrarlo este año (el trato) para iniciar la construcción del próximo e inaugurarlo también el 2024. Lo que sería un hub de recarga mediante el modelo de negocio de Charging as a Service”, precisó.

Otras de las metas -un poco más ambiciosas- es que en un año y medio (mediados del 2025) toda la costa del Perú cuente con cargadores eléctricos. “La expansión de los autos eléctricos (en Perú) es algo que se va a dar a raíz del desarrollo de más puntos de recargas”, sostuvo.

Al cierre de 2022, Enel X Way cerró contratos por US$ 300,000. Este año, los contratos deberán superar los US$ 2.5 millones. “Tenemos a la fecha (concretado) la tercera parte de la meta prevista”, argumentó.

Sobre el modelo de negocio como es la venta individual de cargadores eléctricos dijo que este “avanza, tomando en cuenta que los volúmenes son distintos a lo que demanda un patio, que es a lo que apuntamos”.

El precio de un cargador eléctrico de carga rápida tiene un valor de US$ 35,000; mientras que uno de carga lenta cuesta US$ 1,000. A la fecha ya se han vendido cargadores individuales a cerca de 15 firmas.

“Nuestra meta es participar en el sector minero así como descentralizar los hubs de recarga y apuntar a otros tipos de vehículos como los yates eléctricos, por ejemplo. Nos vamos a quedar en Perú ”, finalizó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.