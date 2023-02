Así lo informó la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Polvos Rosados, Carmen Rosa Pajuelo de la Cruz, quien explicó que este panorama de crisis política ha provocado la caída al 70% de las ventas, lo que afecta a unos 430 comerciantes aproximadamente. No obstante, remarcó que, pese a la situación complicada, el centro comercial mantiene a un 100% la ocupación de sus tiendas.

“Hay retrasos. Estamos tratando de ayudarlos para que no se retiren como fraccionando la deuda. Serán unos 80 [comerciantes]. El alquiler ha bajado bastante. Estamos muy golpeados”, mencionó a gestion.pe.

A la fecha, en el tradicional Polvos Rosados el alquiler es de US$ 6,000 anuales; mientras el alquiler promedio en el local conocido como el Nuevo Polvos Rosados quedó en US$ 2,000. Cifras por debajo a lo reportado el año pasado, cuando el precio para Nuevos Polvos Rosado llegaba a los US$ 3,000; mientras que para el tradicional llegaba a US$ 10,000.

Asimismo, la representante de Polvos Rosados comentó que el flujo de personas al centro comercial ha disminuido a un 50%. A esto se suma que se han visto obligados a cerrar este espacio en al menos tres oportunidades en lo que va del año debido a la movilización de manifestantes. “Las marchas han pasado por Atocongo, por la avenida Tomás Marsano, muy cerca de nosotros”, dijo.

“Los fines de semana sube un poco la visita de personas, sobre todo los viernes y sábados, los domingos sí han bajado bastante. Al margen de las protestas también en esta temporada las personas salen de vacaciones y no están en Lima. En verano suele ser así que bajan en algo las ventas y más las marchas todo eso afecta”, explicó. Añadió que también se vio reducido la presencia de turistas en los primeros 37 días de este año.

La titular de esta asociación comercial informó que desde enero se viene reportando mayores compras de equipos de cómputo, celulares, accesorios digitales y zapatillas. Mientras, los rubros más golpeados son ropa y juguetes.

Actualmente el flujo de personas en Polvos Rosados se ha reducido. (Foto: Difusión)

No obstante, Pajuelo dijo que algunos comerciantes han optado por otras iniciativas para generar ganancias. “Un socio abrió en parte de su negocio tipo agentes de pago. Se ve mucho público que llega al centro comercial porque las personas buscan algo cerca de este tipo para realizar pagos”, expresó.

Respecto, al comercio electrónico explicó que a la fecha representa el 15% de ventas de Polvos Rosados. En esa línea, detalló que debido a las protestas los productos solicitados a través de este modelo comercial son distribuidos en Lima en su mayoría pues en lo que va este 2023 ninguna mercadería a sido enviada a las regiones del sur a causa de la interrupción de las vías.

“Los bloqueos han afectado bastante porque se mandaba equipos de cómputos a Arequipa y Cusco y ahora no hay nada para allá. No se traslada nada ahora en el sur”, manifestó.

“Seguimos para adelante, no tenemos la idea de cerrar. Ahora estamos esperanzados en las próximas campañas. Las personas que mandaban por delivery están viendo ver otro tipo de rubro para no ser afectados por ejemplo impulsar ventas en el norte”, remarcó.

No invertirán en campaña escolar

En otro momento, Pajuelo de la Cruz señaló que por ahora los comerciantes de Polvos Rosados buscan revertir la situación de la caída de ventas con las campañas por el Día de San Valentín y Día de la Madre. Sin embargo, anunció que este año ya no apostarán con la venta de uniformes y útiles escolares debido a que existe temor por parte de los comerciantes de quedarse con su mercadería en almacenes como ocurrió durante la pandemia del COVID-19.

“La verdad que hay temor para entrar en ese rubro porque ya hubo un evento de que la mercadería se quedó cuando hubo restricciones en la pandemia del COVID-19. Por ahora Polvos Rosados no se ha arriesgado a realizar esta inversión”, mencionó.

“Creo que no [lo haremos] porque ya estamos prácticamente febrero y los colegios han agarrado la modalidad de ellos mismos hacer sus uniformes y vender sus polos como una forma de reinventarse, se entiende, pero eso nos afecta. Nosotros vendíamos antes uniformes y útiles, en su mayoría a colegios particulares, pero ahora hay temor de invertir”, remarcó.