Plan de división de Gap eleva fortuna de familia Fisher

La decisión de Gap de dividirse en dos empresas incrementará la fortuna de la familia fundadora de la cadena minorista.

Doris Fisher, quien fundó la compañía junto con su difunto esposo, Donald Fisher, y sus hijos William, Robert y John, posee cerca del 43% de la firma de San Francisco a través de una serie de fideicomisos y empresas de responsabilidad limitada. Su participación ahora tiene un valor en torno a los US$ 4,900 millones.

Gap anunció el jueves que convertirá su marca Old Navy en una compañía independiente y conservará sus unidades Athleta y Banana Republic. La noticia hizo que las acciones se dispararan un 19% a US$ 30.25 a las 10:55 am en Nueva York. Con esto la fortuna de la familia subió US$ 786 millones a por lo menos US$ 8,900 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La familia posee una serie de activos aparte de Gap. John Fisher también es propietario del equipo de béisbol Oakland Athletics y es inversionista de los San Jose Earthquakes de la Major League Soccer, mientras que Doris ostenta una colección de más de 1,000 obras de arte contemporáneo.

El año pasado, la compañía pagó más de US$ 100 millones en dividendos ligados a acciones de propiedad de los miembros de la familia o controladas por ellos, según datos recabados por Bloomberg.

Los accionistas pueden esperar recibir participaciones proporcionales en cada una de las nuevas empresas, detalló la firma el jueves. No quedó claro si los Fisher, que actualmente poseen tres de 13 asientos en el directorio de Gap, mantendrán esa cantidad tanto en Old Navy como en la nueva compañía, que aún no tiene nombre.

Una vocera de Gap señaló que cada empresa tendrá una junta integrada por directores que reflejarán sus necesidades. Agregó que el proceso está en etapa temprana y la composición del directorio de cada firma aún no se decide.