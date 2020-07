La petrolera Petrobras anunció el inicio del proceso de venta de su participación en la subsidiaria para la producción de biodiesel que tiene en Brasil, como parte del plan de desinversiones que desarrolla hace tres años para enfrentar sus problemas financieros y su elevada deuda.

La subsidiaria Petrobras Biodiesel (PBIO), que cuenta con cinco fábricas en el país, es una de las mayores productoras del combustible del gigante sudamericano.

De acuerdo con la compañía, la oferta incluye solo tres de las cinco plantas, las localizadas en los estados de Minas Gerais (sudeste) y Bahía y Ceará (nordeste).

La participación de Petrobras en las otras dos fábricas (BSBIos y Bambuí Bionergía) se venderá por separado, explicó la compañía.

Petrobras posee en BSBIos el 50% de las acciones y en Bambuí tiene una participación del 8.4%.

La PBIO fue fundada en el 2008 y tiene una capacidad de producción de 580 mil metros cúbicos, lo que garantizó una participación de mercado de 5.5 % en el 2019.

Según Petrobras, las tres plantas ofertadas son capaces de utilizar una mezcla de hasta cinco materias primas diferentes (soja, algodón y aceite de palma, grasa animal y aceites residuales) para la producción de biodiesel, capturando ventajas en la dinámica estacional de los precios.

Desde marzo, la compañía estatal ya ha lanzado varias ofertas de venta de pozos petroleros terrestres y marinos, así como su participación en la compañía de gas Gaspetro y activos en empresas de energía eléctrica.

El plan de desinversiones que la estatal comenzó hace tres años le permitió recaudar un récord de US$ 16,300 millones el año pasado.

Gracias a la venta de esos activos, la inversión de Petrobras saltó desde US$ 13,400 millones en el 2018 hasta US$ 27,400 millones en el 2019, de ellos US$ 16,700 millones en derechos para explorar y explotar áreas de interés de la empresa.