El gerente general del grupo, Javier Aurelio Hundskopf, recordó que en 2023 terminó, a nivel de sus tres divisiones, con un repunte de 10% en facturación. Sin embargo, la marca más golpeada fue su hostel Flying Dog por la baja llegada de turistas en los primeros seis meses del año pasado, aunque la situación mejoró hacia el segundo semestre, concretamente en los últimos tres meses del año.

Un panorama opuesto, con mejores resultados, obtuvo su portafolio de restaurantes compuesta por la Trattoria Don Vito y Mama Lola; Café de La Paz; Parquetito; Parque Donofrio; la pollería Kirico y Tasca Bar. Aunque enfrentó el aumento de costo de los insumos por efectos de la inflación, por lo que tuvo que sacrificar márgenes y hacer cambio de precios en sus menús de manera más ágil .

LEA TAMBIÉN Grupo Dos de Mayo apunta a dos restaurantes de carnes premium el próximo año

Pese ello, Grupo Dos de Mayo pudo inaugurar un tercer local de la pollería Kirico en la zona corporativa de San Isidro.

Expansión en restaurantes

Para este año el Grupo Dos de Mayo tiene previsto continuar afianzando sus siete marcas en el rubro gastronómico: concretamente abrirá un tercer local de Café de la Paz en el distrito de San Isidro, ya que actualmente cuenta con dos espacios en Miraflores. Además, sumará un tercer local de la Trattoria Mama Lola en Surco.

Adicionalmente, desarrollará una octava marca de comida italiana, orientada a pescados y mariscos. “Esta será una marca nueva de restaurante: una trattoria moderna, en un local de alta gama, con recetas clásicas italianas, pero con un toque peruano y de ticket alto. Apuntamos a romper el vacío, ya que no existe en la capital una marca que se especialice en comida marina e italiana”.

La apertura de los nuevos locales de Café de La Paz y Mama Lola conjuntamente con la nueva marca de comida italiana dirigida al mar demandará una inversión cercana a US$ 1 millón. “La inversión en la apertura de nuevos locales es de aproximadamente US$ 300,00, mientras que la nueva marca costará US$ 500,000”, remarcó.

LEA TAMBIÉN Grupo Dos de Mayo prepara nueva marca e incursión en retail

Sobre la posibilidad de utilizar el mecanismo de franquicias para expandir sus marcas gastronómicas, el gerente comentó que es una posibilidad que se evalúa. Incluso Café de La Paz “ya está lista para ser desarrollada por terceros, aunque nos interesa que su expansión se dé al interior, especialmente en Arequipa y Trujillo”.

Nuevo hotel a la vista

En el segmento hotelero, Hundskopf apunta al desarrollo de un hotel boutique de cuatro estrellas dirigido a un público dispuesto a pagar tickets más altos, la que estará ubicado en Lima o Arequipa. Con este propósito está en búsqueda de locales en ambas regiones. La meta es que abra sus puertas en 2025.

“La implementación de este hotel no baja del US$ 1 millón de inversión. Estamos afinando el presupuesto que nos demandará”, acotó. El interés de este grupo empresarial por desplegar un hotel de cuatro estrellas viene desde 2021, hecho que se prevé concretarse en estos dos años.

LEA TAMBIÉN Restaurante Parque D’Onofrio del Centro Cívico se mudará al centro comercial MegaPlaza

En el rubro hotelero, se tiene proyectado continuar con las ampliaciones físicas de los hoteles Flying Dog de Arequipa, Cusco e Iquitos.

A largo plazo espera ampliar su core al desarrollo inmobiliario: específicamente al negocio de alquileres de almacenes y oficinas. “Apuntamos a contar con un banco de terrenos ubicados al sur de Lima; además de depósitos urbanos en Surco o Surquillo”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.