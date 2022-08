A través de Twitter, el jefe de Estado Pedro Castillo anunció que se cobrarán las deudas por S/ 30,000 millones de grandes empresas.

“Vamos a cobrar las deudas de los 30 mil millones de soles que las grandes empresas le deben al pueblo. No les gusta que les cobre las deudas históricas, no les gusta que no me haya sometido a sobornos, ni chantajes”, señaló.

Comentó además que, “las fuerzas patrióticas siguen batallando contra las fuerzas realistas que se han convertido en golpistas de la democracia”.

“Esas fuerzas golpistas han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano. ¿Qué moral tienen las fuerzas golpistas para hablar de diplomacia cuando nos quitan ese derecho constitucional?”, agregó.