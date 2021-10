PayPal Holdings Inc. dijo que no persigue la adquisición de Pinterest Inc., poniendo fin a días de especulaciones sobre un posible acuerdo de US$ 45,000 millones.

PayPal, con sede en San José, California, se había acercado a Pinterest sobre un posible acuerdo, informó Bloomberg News la semana pasada. Las compañías discutieron un precio potencial de alrededor de US$ 70 por acción, dijeron personas con conocimiento del asunto, un precio que habría valorado a Pinterest en alrededor de US$ 45,000.

“En respuesta a los rumores del mercado sobre una posible adquisición de Pinterest por parte de PayPal, PayPal declaró que no está buscando la adquisición de Pinterest en este momento”, dijo la compañía el lunes en un comunicado de una línea.

Las acciones de PayPal subieron hasta un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos, mientras que Pinterest cayó hasta un 10%.

La adquisición de Pinterest, una plataforma de búsqueda visual y álbumes de recortes, habría impulsado las ambiciones de PayPal de convertirse en la próxima superaplicación global.

La compañía fue fundada en 1998 por un grupo que incluía a Peter Thiel y Elon Musk para ayudar a los consumidores a pagar por productos en línea en un momento en que muchos todavía dependían de cheques de papel o efectivo para realizar el comercio electrónico.

Las acciones de Pinterest subieron un 13% el miércoles después de que Bloomberg News informara sobre las conversaciones entre las dos firmas. Desde entonces, la acción ha reducido la mayoría de esas ganancias y cerró cerca de US$ 58 el viernes. PayPal se hundió casi un 12% durante las tres jornadas de negociación anteriores.

Analistas cuestionaron la lógica del acuerdo después de los informes iniciales.

“Estamos perplejos por esta posible transacción y vemos poca o ninguna justificación estratégica”, dijo Andrew Jeffrey , analista de Truist Securities. “Vemos tal movimiento como un acto cercano a la desesperación”.

Un acuerdo para comprar Pinterest le habría dado a la empresa de pagos, que el año pasado pagó US$ 4,000 millones por la aplicación de cupones y comparación de precios Honey Science, más datos sobre los productos que los consumidores están comprando y la posibilidad de anunciar u ofrecer descuentos basados en esos datos.