La posible adquisición de la empresa de redes sociales Pinterest Inc. por parte de PayPal Holdings Inc. encabezaría la lista de lo que ya es un año récord para los acuerdos tecnológicos y elevaría el volumen de fusiones y adquisiciones del sector por encima del US$ 1 billón por primera vez.

El proveedor de pagos en línea está discutiendo la adquisición de Pinterest por un valor aproximado de US$ 45,000 millones, según informó Bloomberg News el miércoles.

Esa cifra se convierte en la mayor adquisición del sector tecnológico este año, superando la propuesta de Square Inc. de adquirir la empresa de “compre ahora, pague después” Afterpay Ltd. por US$ 29,000 millones y el acuerdo de Microsoft Corp. por la pionera del reconocimiento de voz Nuance Communications Inc. por US$ 20,000 millones.

Las empresas de tecnología han anunciado US$ 971,000 millones en fusiones y adquisiciones este año, el doble que en el mismo período del 2020, según datos recopilados por Bloomberg. Ya es por lejos el año con mayor actividad del que se tenga registro, gracias a una serie de ambiciosos acuerdos, como la compra de la empresa de marketing por correo electrónico Mailchimp por parte de Intuit Inc. por US$ 12,000 millones y la adquisición por parte de la empresa de ciberseguridad NortonLifeLock Inc. de su rival Avast Plc. por hasta US$ 8,600 millones.

Los inversionistas de Pinterest acogieron con satisfacción la noticia sobre el interés de PayPal, lo que hizo que las acciones de la compañía subieran un 13% el miércoles. El jueves, la acción borró parte de las ganancia, para caer en las operaciones de Nueva York.

En los últimos meses, una serie de ejecutivos de empresas tecnológicas han estado preparando las mayores adquisiciones de su historia, envalentonados por el aumento de las valoraciones de las acciones y las fáciles condiciones crediticias. No obstante, su entusiasmo podría tener problemas en un contexto en el que los reguladores de Estados Unidos se muestran cada vez más firmes.

La nueva presidenta de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., Lina Khan, ha prometido restaurar el poder de la agencia para enfrentarse a las empresas dominantes que frustran la competencia.

Específicamente, ha llamado la atención sobre el sector tecnológico, en el que está examinando las prácticas de privacidad y tomando medidas drásticas contra los acuerdos que quedan fuera del radar. La agresiva postura de Khan ha asustado a algunos en el mercado, ya que los operadores desconfían de que puedan concretarse acuerdos importantes.

Estas preocupaciones aún no han frenado el ritmo de los acuerdos. Este año se ha anunciado un nuevo acuerdo tecnológico de miles de millones de dólares aproximadamente cada dos días, según datos de Bloomberg.