Un nuevo escándalo rodea al presidente de la República, Pedro Castillo, luego que se estableciera la reunión entre el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y el proveedor de biodiesel Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, también habría participado Karelim López. Además, en la cita se cuenta con la presencia de un representante de los palmicultores, Gregorio Saenz.

Según la denuncia presentada en Panorama se detalla que 18 días después de la reunión con el presidente, Pedro Castillo, la empresa Heaven Petroleum Operators ganó la licitación por US$ 74 millones para abastecer de biodiesel a Petroperú.

No solo se trataría de ganar la licitación, sino que se modificó el esquema que regularmente utiliza Petroperú, siendo esto en dos momentos.

La primera, -describe el reportaje de Panorama-, al no realizar la convocatoria internacional, como se ha realizado en otras ocasiones, y solo considerar a proveedores locales, con el argumento de la reactivación económica.

El segundo momento, se describe en el informe de abastecimiento de Petroperú, al que accedió Panorama, en el que luego de clasificar a una etapa preliminar a dos empresas, entre ellas Heaven Petroleum Operators y Bioenergy del Perú. Se hace un cambio de último minuto, por un supuesto error material para el cálculo de los precios.

De esta manera, se fijó unas horas de plazo para la entrega de la información que solo fue presentada por Heaven Petroleum, siendo a la vez el ganador de la licitación, dejando de lado a la otra empresa competidora.

Respuesta del caso

Al respecto, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo dijo que si bien visitó Palacio nunca conoció a los demás participantes de la cita.

“Yo le digo que me ha recibido a las 10:50 am y me he retirado a las 11:05 am. Yo no me he reunido con estas personas. En Palacio tiene una sala que recibe a los altos funcionarios y ministros, yo he reunido y he estado en Palacio solo. No me he cruzado con ellos”, expresó en Punto Final.

De la misma manera, Karelím López y Samir Abudayeh han negado - mediante cartas a Panorama - conocerse o participar de manera conjunta en dicha reunión.

En el caso de Samir Abudayeh no solo se trató de una visita, sino que días previos se reunió con el presidente Pedro Castillo.

El gerente general de Petroperú, dijo en Punto Final, que Heaven Petroleum Operators es una proveedor recurrente de la empresa estatal en biodiesel, y que en los años anteriores se tuvo contratos en el 2020 por S/ 10.5 millones y en el 2021 por S/ 32 millones.

“Es una coincidencia infeliz para mi persona, Petroperú ha recuperado el mercado en más de 15% en dos meses”, dijo.

Indicó que, el Congreso está investigando este tema hace dos semanas, hemos entregado los documentos al Congreso.

“Es una sospecha lógica, no lo puedo negar, pero hemos dispuesto que mañana entreguemos el expediente a la Contraloría, para que se vea cómo se hizo el proceso de compra”, sentenció.