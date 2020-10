El mercado de bicicletas ha tenido un auge exponencial durante los últimos meses. Pero las facilidades provistas por las municipalidades han hecho que el mercado se someta a una situación inusitada y compleja.

La chilena Oxford, que es uno de los principales actores en el país y que lleva 16 años en el mercado local, tuvo un aumento en la demanda que complicó su stock de unidades al punto que dejaron de abastecer a algunos canales tradicionales para poder mantener su oferta en sus canales propios.

Por el lado de las tiendas por departamento, que representa más del 70% de sus ventas, el crecimiento del consumo fue por encima del 300% debido a la coyuntura desde mayo. Mientras que, en su canal de e-commerce propio, tuvo un pico de 2000% en el mismo mes.

“Esperábamos un crecimiento de 900%, pero terminó siendo más del doble. La pandemia hizo que el único canal disponible de compra en un primer momento tuviera un crecimiento nunca antes visto en la categoría general”, comentó a Gestión Daniel Balarezo, subgerente comercial de Oxford Perú.

Pico exponencial

Pese a lo señalado, la venta de bicicletas explotó hacia julio cuando se registró un pico exponencial, aseguró.

“La demanda es mucho más alta que la oferta y si bien hemos tenido picos de venta, de haber tenido stock disponible esto hubiese sido mucho más. En julio la línea de negocio de bicicletas subió en 10 puntos porcentuales y pasó a ser el 40% de las ventas”, sostuvo.

A partir del referido mes, la tendencia de crecimiento se mantuvo, pero fue afectada por la disponibilidad. En esa línea, el costo de oportunidad -indicó Balarezo-, fue de por lo menos 120%, crecimiento que se hubiese registrado desde julio hasta ahora.

Escasez

Las tiendas por departamento (Falabella, Ripley y Oeschle) buscan llegar a niveles que la compañía no va a poder cubrir, reconoció el ejecutivo. Pero no solo eso, las tiendas pertenecientes al canal tradicional no van a poder ser atendidas debido a la alta demanda.

“Este último canal pesa cerca del 10% y también pudo haber crecido, pero no lo vamos a poder cubrir. Estamos priorizando el stock para nuestras tiendas propias y el e-commerce, que en Navidad pasa a ser más del 25% de nuestras ventas. Hay nuevos clientes en canales tradicionales que también querían sumarse al boom de la categoría”, afirmó.

Aun así, indicó que habrá un stock de 30,000 bicicletas destinadas para Navidad. Si bien se pensó en la posibilidad de comprar más bicicletas, hoy la coyuntura hace que la realidad sea bastante compleja, en tanto el boom es mundial y existe un déficit de producción de unidades para satisfacer la demanda actual.

“El boom es mundial y todos los países quieren comprar a las fábricas de China. Incluso si se pudiera, las empresas productoras de accesorios, como llantas o cambios, han quebrado. No hay la posibilidad de fabricar en tan corto tiempo y los tiempos se duplican respecto a una circunstancia regular”, advirtió.

Precios

Balarezo indicó que la tendencia seguirá siendo constante frente a años pasados por lo que no se espera que los niveles de venta retrocedan pese a la falta de mayor producción. Naturalmente surge la pregunta sobre un incremento de precios. La respuesta se fundamenta en cuatro factores.

“Va a haber una revisión de precios, no por marginar más, sino que obedece a cuatro factores. El primero es por el tipo de cambio que hace cinco meses era de S/ 3.33 y ahora es de S/ 3.65. El segundo es por el exceso de producción de las fábricas, lo que infla los costos y tiene más posibilidad el que puede pagar más”, anotó.

“El tercer factor es la escasez en las empresas que abastecen accesorios y; en cuarto lugar, las navieras están complicadas por la sobrecarga de mercadería en el último trimestre por Navidad. No nos aseguran la carga de bicicletas y tiene llegada el que puede pagar más por sus productos”, agregó.

Con ello, el ejecutivo advirtió que los precios de las bicicletas podrían aumentar hasta 10% y se verá reflejado para la campaña de Navidad. Por último, reconoció que el 90% de los clientes desde julio son nuevos.