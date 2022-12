“No compramos por razones, sino por emociones. Los consumidores buscamos, hoy más que nunca, experiencias, por lo que sabíamos que no podíamos apostar por una tienda tradicional”, señala. El centro, ubicado en San Isidro, consta de salones interactivos para hacer presentaciones, videos o transmisiones y apunta a convertirse, más que en una tienda, en un centro colaborativo que conecte a los consumidores con la marca.

“La industria ha generado una caída en volumen del 6%, por lo que no alcanzamos la facturación que habíamos proyectado (S/140 millones), pero mantuvimos el crecimiento de dos dígitos que hemos logrado los últimos tres años”, señala Camilo Macía, director general de Oriflame Perú.

Macía añade que otros inconvenientes que atravesó la industria fue un tipo de cambio desfavorecedor, así como problemas de inflación y logística. Estas variables llevaron a incrementar el ticket de compra a S/400, un 35% más que el del año anterior. “Los consumidores no están añadiendo más productos a sus compras, sino que la coyuntura global ha provocado un aumento en los precios”, agrega Salazar.

Además, los empresarios se refirieron a la coyuntura político social que atraviesa el país y la incertidumbre que genera. “Han sido semanas atípicas que producen preocupación alrededor de nosotros y los emprendedores, pero no es la primera vez que Perú sabe salir adelante de impases complicados y la situación comercial no se ha visto afectada como hubiéramos esperado. Nuestra inauguración, por ejemplo, se dio en lleno total y esperamos que las cosas no se recrudezcan”, sostiene Salazar.

Por otro lado, el CEO de Perú resaltó que la oportunidad de negocio que representan para sus distribuidores no les permite detener sus operaciones, sino continuar brindando sus servicios y acomodarse a la situación.

Canal provincias

La estrategia para el próximo año está enfocada en crecer fuera de Lima. De acuerdo a Macía, esta ha sido una prioridad para la compañía, sobre todo en las regiones del sur (Arequipa, Cusco y Tacna) y norte (Trujillo y Chiclayo).

“El 55% de las ventas de Oriflame se dan en provincias, nada más el 30% son del sur, y esto nos permite no solo crecer en términos de consumidores sino en redes de mercadeo”, agrega. Esta tendencia también se ha visto en México, Colombia, Ecuador y Chile debido a que en las capitales hay una mayor penetración del retail y el ecommerce.

Santiago Salazar, director general de Oriflame Latinoamérica, visitó el país para participar de la inauguración del primer centro de experiencia. A la derecha, Camilo Macía, director general de Oriflame Perú.

Tendencias

Para Salazar, la pandemia dinamizó el mercado y consiguió crecimientos históricos para algunas categorías y la línea de wellness, que incluye productos como batidos o suplementos alimenticios, fue una de ellas. Su demanda fue tal que llevó a la empresa a tener problemas de abastecimiento y hoy se sostiene como la segunda categoría más vendida de la compañía con un 20% de participación.

También en el apartado de bienestar, el cuidado de la piel tomó protagonismo y hasta hoy se consolida como la categoría más vendida de la empresa (24%), mientras que cuidado personal es la segunda con 21%.

Por otro lado, productos que fueron golpeados por la pandemia, como maquillaje de rostro y boca, ya están recuperando la participación que tenían y alcanzan el 14%. La fotografía la completa la categoría fragancias con 18% y accesorios con 3%.

