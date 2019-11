Telefónica SA estudiará la adquisición de activos móviles por parte de Oi SA luego de ser contactada por asesores de la compañía telefónica brasileña.

“Sabemos que el proceso de la venta potencial de activos móviles de Oi comenzó porque la compañía, a través de sus asesores, se ha comunicado con posibles partes interesadas”, dijo el miércoles el director de operaciones de Telefónica, Ángel Vilá, en una presentación en la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones organizada por Morgan Stanley en Barcelona.

“Lo analizaremos porque siempre hemos apoyado las oportunidades de consolidación en el mercado”, dijo. “Oi Mobile es un actor que se ha destacado en el pasado, por lo que tiene una considerable base de clientes y una importante posición de espectro”.

Telefónica y sus dos principales rivales en Brasil, Tim Participações SA y América Móvil SAB de CV , han señalado por mucho tiempo su interés en adquirir activos de Oi, el asediado operador brasileño que salió de la quiebra en el 2018. El director de operaciones de Oi, Rodrigo Abreu, dijo el 30 de octubre que la compañía se centrará en su negocio de fibra y continuará vendiendo otros activos.

Este enfoque es parte del esfuerzo de Oi para detener la quema de efectivo, mientras da sus pasos finales en la segunda reestructuración crediticia más grande de Brasil, con una deuda de US$ 19,000 millones. Ya había anunciado públicamente un programa de desinversión de US$ 2,000 millones en activos no estratégicos, incluidas torres móviles y operaciones fuera de Brasil. Varios informes de medios de comunicación señalaron a la red como una venta potencial valorada en hasta US$ 4,800 millones.

Dadas las cuotas de mercado existentes entre los rivales de Oi en Brasil, podría haber restricciones regulatorias para que un solo operador adquiera todos los activos de Oi Mobile, dijo Vilá. Esto implicaría que un comprador probablemente tendría que vender parte de los activos a otro operador. El proceso aún se encuentra en las primeras etapas y aún no se han detallado los números, dijo.

Brasil es el segundo mercado más importante de Telefónica y podría convertirse en el más grande. Sin embargo, la unidad del operador español en Brasil, Vivo, se centra principalmente en São Paulo. Comprar los activos de Oi significaría expandirse más allá de su fortaleza existente.