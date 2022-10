En el acumulado del año, el total de ocupaciones suma cerca de 47,000 m2, lo que representa casi un 35% del nivel de ocupación prepandemia, según el último reporte al tercer trimestre de la consultora Binswanger.

San Isidro Financiero y Surco han sido los ejes con mayor dinamismo en los últimos meses, acumulando más del 80% de las operaciones registradas en el tercer trimestre. Los rubros que ocuparon más m2 de oficinas prime fueron alimentos y bebidas, consultoría y finanzas.

El abandono progresivo del trabajo híbrido y la necesidad de espacio por el crecimiento de las empresas explicaron más del 65% de las ocupaciones del último periodo, destaca el reporte.

Vacancia subió en tercer trimestre

En el tercer trimestre la tasa de vacancia de las oficinas prime subió en un punto porcentual a 26.2%. No obstante, ello no implicaría un cambio en la tendencia de recuperación del sector, sino solo un bache temporal debido a un factor externo, indicó Daniel López, analista de mercado de Binswanger.

“El sector se sigue recuperando. El 80% de los m2 desocupados en el tercer trimestre fue por WeWork, por el cierre de dos de sus sedes, en San Isidro Financiero y Magdalena. Fue un factor externo debido a una reestructuración de la empresa”, señaló López.

El analista estima que en el cuarto trimestre el nivel de vacancia retomaría la tendencia a la baja. Pero para volver a los niveles precovid, de entre 19% a 20%, se daría en el 2025.

Freddy Ayala, analista de Investigacion de Mercados en Colliers International, coincidió en que el sector de oficinas prime se viene recuperando, a pesar del bache en el nivel de vacancia también registrado por la consultora en su reporte de oficinas prime al tercer trimestre.

“La absorción neta en el tercer trimestre fue negativa, debido a la liberación de oficinas de coworking. De no haber ocurrido ello, la absorción neta habría sido positiva, como en los dos trimestres anteriores”, indicó Ayala.

Precios estables

A lo largo del año la tarifa de alquiler del mercado de oficinas prime se ha mantenido estable en US$ 16.15/m2 en promedio, reporta Binswanger.

“La demanda se está recuperando, pero todavía no está tan alta como para impactar en los precios. Hacia fin de año la tarifa podría empezar a subir ligeramente y en el 2023 ubicarse en el rango de US$ 16.35 a US$ 16.40 por m2″, estimó López.

Por su parte Freddy Ayala asegura que algunos propietarios preferirán mantener sus tarifas estables a la espera de que la demanda de este mercado tenga una recuperación mayor.

Datos

-A fines del cuarto trimestre se espera el ingreso del edificio Santa Luisa en San Isidro Empresarial. Con ello, las nuevas entregas del 2022 sumarían 65,000 m2, indica Binswanger.

-En el 2023 se espera el ingreso de dos edificios, que se ubicarán en San Isidro Empresarial y Miraflores. Esto representa un incremento de 23,800 m2 a la oferta prime de Lima, agrega la consultora inmobiliaria.

